Enhetsadministratör till Grågåsvägen 13 i Lund
Lunds kommun / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2025-10-30
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och lösningsfokuserad enhetsadministratör med helhetsperspektiv, inget är för stort eller för litet för dig.
Hos oss får du en stimulerande miljö i en aktiv dygnet runt verksamhet.
Arbetsuppgifterna och arbetsdagarna är varierande och du ska kunna hålla i många olika trådar och samtidigt vara en serviceinriktad person då rollen är en nyckelfunktion för Grågåsvägen 13.
Som enhetsadministratör hos oss på Grågåsvägen får du en viktig roll och utför varierande administrativa arbetsuppgifter inom främst personalområdet men även inom ekonomi. Du har en nära dialog med enhetscheferna och samordnare, tillsammans ger ni kollegorna bästa förutsättningar att leverera god omvårdnad till våra brukare. I teamet ingår två enhetschefer, två samordnare och du som ny enhetsadministratör.
Schemalagd arbetstid är mån-fre (40 h/v) och vi tillämpar flexavtal.
Exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden
- Utföra olika vardagliga operativa arbetsuppgifter på delegering av enhetschefer
- HR-administration - Arbeta i vår HR-portal för att skapa grundschema vid nyanställning, registrera nya anställningar och upprättar anställningsavtal. Du bevakar placeringar, frånvaroregistrering samt anställningstid/företrädesrätt
- Personalplanering och schemaläggning för en dygnet runt-verksamhet med hänsyn till arbetstidsregler samt våra avtal HÖK och AB.
- Personalstatistik
- Beställningar och inköp enligt avtal
- Hantering av fakturor - mottagningsattestera och kontera
- Medverka vid budgetuppföljning
- Verkställande av myndighetsbeslut
- Support till medarbetare vid frågor om registrering i HR-portalen t. ex. lön, semester och schema
- Brand- och skyddsrond
- Nyckelhantering för husets utrymmen
- Brukarrelaterade ärenden, låsadministration i verksamhetssystem samt kontaktperson för frågor rörande fastigheten
- Bidrar aktivt med input på arbetsplatsträffar och teamträffar utifrån din kompetens
- Du kommer att bland annat arbeta i HR-portalen, Multi Access, Time Care Pool, Raindance, Epsilon och Lifecare. Publiceringsdatum2025-10-30Kvalifikationer
- Du har lägst gymnasieutbildning med administrativ eller ekonomisk inriktning
- Relevant påbyggnadsutbildning inom ekonomi och personaladministration
- Gedigen kunskap av personaladministrativa och ekonomiska området samt att du arbetat några år med liknande administrativa arbetsuppgifter
- Erfarenhet av verksamhetssystem utifrån ett administratörsperspektiv
- Du ser det som en självklar del av arbetet att använda digitala verktyg inom HR och ekonomi
- Erfarenhet och förståelse för vård och omsorg
För att lyckas i rollen som enhetsadministratör behöver du vara självgående, arbeta strukturerat, kunna prioritera, ha god kommunikationsförmåga i tal och skrift samt vara lösningsfokuserad. Flexibilitet är viktigt för att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i arbetet och säkerställa att verksamheten fortsätter att fungera smidigt. Stöd och service med kvalitet är din ledstjärna.
Du delar vår vision och värdegrund och är redo att arbeta utifrån våra förhållningssätt Lyssna, Lära och Leda.
Om arbetsplatsen
Grågåsvägen 13 är Lunds kommuns nyaste äldreboende med en fantastisk ute- och innemiljö. För oss är det viktigt att arbeta teambaserat och tillsammans gör vi som störst skillnad. En gång i veckan träffas vi i det multiprofessionella teamet och stämmer av kring den vård och omsorg som vi ger till dem vi är till för. Ett teambaserat arbete och personcentrerad omvårdnad för varje enskild individ är utgångsläget i vårt arbete. För oss är även personalens arbetsmiljö i centrum och vi arbetar aktivt med både utbildningar, handlingsplaner och riskbedömningar.
Grågåsvägen har tre avdelningar öppnade (två avdelningar har inriktning demens och en med somatisk inriktning). Efter årsskiftet kommer övriga två avdelningar förberedas för öppnande.
Boendet ligger ca 5 minuters promenad från Stångbys buss- och tågstation och det finns goda parkeringsmöjligheter i området.
För att läsa mer om verksamheten gå in på länken; https://lund.se/omsorg-och-stod/aldre-och-seniorer/boende-for-aldre/gragasvagen-13
eller följ oss på Instagram: gragasen13
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetareÖvrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med önskat tillträde i januari 2026 eller enligt överenskommelse.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1018". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Pierre Svensson, Rekryteringskonsult pierre.svensson@lund.se 046-3596511 Jobbnummer
9582619