Engineering Team Lead till GKN Aerospace!
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan Visa alla maskiningenjörsjobb i Trollhättan
2025-11-06
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-06Om företaget
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklas och tillverkas avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. De arbetar även med motorunderhållArbetsuppgifter
Engineering Team Lead, Hot Structures & Cases
Är du en ingenjör som brinner för teknik, vill ta ansvar för GKN Aerospace produkters flygsäkerhet och utvecklas i en nyckelroll på siten i Trollhättan? Vi söker dig som kan stärka vårt team med ditt engagemang och din kompetens!
På avdelningen Hot Structures & Cases Center of Excellence (CoE) arbetar GKN Aerospace med att utveckla nya produkter och hantera produkter i tjänst för de civila programmen.
Som Engineering Team Lead får du en central roll där du bidrar med din erfarenhet och kompetens i konstruktionsteamet i strävan mot uppsatta mål. Tillsammans med teamet tar du fram planer och säkerställer att vi levererar enligt tid, kvalitet och förväntningar. Du samverkar med ett tvärfunktionellt designteam, där olika kompetenser arbetar tillsammans för att nå framgång.
En stor del av arbetet handlar om att bygga relationer och kommunicera - både internt med andra funktioner och externt med kunder och leverantörer. Rollen ger dig möjlighet att växa, bredda dina kunskaper och utvecklas inom designorganisationen.Profil
Bland annat ingår följande ansvar och förväntningar: * Planering, drivning och ledning av konstruktionsteamet för att leverera rätt kvalitet i rätt tid. * Analys och nedbrytning av krav för att skapa en balanserad produkt utifrån tekniska krav, producerbarhet och kostnad. * Identifiering av resursbehov för att genomföra uppdrag effektivt. * Planera och dokumentera verifiering samt certifiering av produkten. * Genomförande av tekniska granskningar, både internt och externt. * Drivande av designändringar, reparationsförslag och framtagning av manualer * Hantering av kvarstående avvikelser från vår tillverkning, externa leverantörer och från tjänst.
Utöver detta förväntas du aktivt bidra till avdelningens mål, strategi och kontinuerliga förbättringsarbete.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att ta ett stort individuellt ansvar och leda team. Du känner dig trygg i att kommunicera med andra funktioner, både internt inom företaget och externt med kunder och leverantörer. Dessutom bidrar du till en positiv atmosfär och fungerar som en inspirerande förebild för teamet.
Krav för tjänsten är: * Ingenjörsutbildning som BSc eller motsvarande * Erfarenhet från team-/projektledning * Mycket goda kunskaper i tal och skrift engelska
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där GKN:s kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, detta medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till GKN.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvariga rekryterare Nicolina Hansson: nicolina.hansson@skill.se
eller Johan Zizala: johan.zizala@skill.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Jobbnummer
9591759