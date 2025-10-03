Engineering Manager - Cloud Operations till SJ
2025-10-03
Vill du ta nästa steg i din karriär och kombinera ditt tekniska kunnande inom Azure Cloud med möjligheten att växa som ledare? Då kan den här rollen vara för dig! På SJ IT får du arbeta i en verksamhet som är avgörande för våra resenärer - dygnet runt, året om.
Din kommande roll
Som Engineering Manager för Cloud Operations blir du en nyckelperson i att säkerställa stabilitet, tillgänglighet och säkerhet för SJ:s molnplattform. Du får chansen att både arbeta nära tekniken och bygga upp vårt team - perfekt för dig som vill utvecklas från specialist till ledare, utan att släppa den tekniska vardagen.
Du kommer bland annat att:
Ta ett helhetsansvar för drift och bidra till tekniska förbättringar
Implementera DevSecOps-principer och moderna arbetssätt inom Azure
Vara med och bidra till att forma det långsiktiga arbetet kring vår cloud-plattform
Förväntningar på den vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av drift, varav de senaste fem åren inom cloud. Du kanske arbetar som Engineering Manager idag, eller är redo att ta steget in i din första ledarroll.
För att lyckas tror vi också att du har:
Erfarenhet av leverantörshantering
God förståelse för säkerhet och komplexa IT-miljöer
Intresse av att leda och bygga team
Passion för förbättringsarbete
Du kommunicerar obehindrat i tal och skrift i både svenska och engelska. Det är ett plus om du har arbetat med DevSecOps, SRE och/eller Microsofts säkerhetsprodukter.
Om SJ IT Vi arbetar med en komplex domän där driftstabilitet och säkerhet står i centrum. I plattformsteamet möjliggör vi självbetjäningsverktyg och infrastruktur som gör det enklare för våra DevOps-team att fokusera på utveckling och innovation. Vår organisation växer och förändras - och vi är stolta över att få göra den här resan tillsammans. Hos oss får du vara med och forma framtiden för vår digitala plattform på riktigt. Ansökan och information Sommaren är här och med det även semestertider. På grund av detta kan du förvänta dig återkoppling i slutet av augusti. Anställningen är på 100% och vårt kontor är beläget i Stockholm på Vasagatan 10. Vi erbjuder en hybrid-modell med möjlighet till flexibilitet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
