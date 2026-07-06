Engineer - Automation IT/OT | Uppsala

Lernia Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala
2026-07-06


Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Håbo, Enköping eller i hela Sverige

Vi söker en driven och tekniskt intresserade ingenjör för ett konsultuppdrag via Lernia i Uppsala. Tjänsten passar dig som vill arbeta med automation i IT/OT-miljöer, bidra i projekt för digitalisering och driftsäkra produktionssystem samt trivs i en miljö där både självständigt arbete och tvärfunktionellt samarbete är centralt.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Lernia. Uppdraget är på heltid med möjlighet till förlängning för rätt person.

Publiceringsdatum
2026-07-06

Om tjänsten
Som Engineer - Automation IT/OT kommer du att arbeta med design, implementering och support av automatiserade system och integrationslösningar mellan operativa system (OT) och IT-miljöer. Du deltar i projekt för att förbättra driftsäkerhet, cybersäkerhet och dataflöden samt stödjer produktion och utveckling vid felsökning och förbättringsinitiativ.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

Design och implementation av styr- och övervakningssystem (PLC/SCADA/DCS) samt integration mot IT-system

Driftsättning, konfiguration och testning av automationslösningar i pilot- och produktionsmiljö

Utveckling och uppdatering av dokumentation såsom systembeskrivningar, nätverksdiagram, arbetsinstruktioner och operatörsmanualer

Övervakning och felsökning av automation och kommunikationsgränssnitt samt initiering av korrigerande åtgärder

Samarbete med IT, produktion, underhåll och leverantörer för att säkerställa säkra och robusta lösningar

Genomförande av riskbedömningar och säkerställande av efterlevnad av cybersäkerhetsprinciper för OT-miljöer

Deltagande i projektplanering, uppföljning och kontinuerligt förbättringsarbete

Om dig
Formell kompetens

Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom automation, reglerteknik, datateknik, elkraft eller närliggande område

Flera års erfarenhet av arbete med industriell automation, integration IT/OT eller drift av process- eller tillverkningsanläggningar

God vana vid PLC-programmering och/eller SCADA/DCS-system samt protokoll som OPC-UA, Modbus, Ethernet/IP eller liknande

Erfarenhet av nätverksarkitektur för industriella miljöer och grundläggande förståelse för cybersäkerhet i OT

God kommunikativ förmåga i svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:

Automationssystem och styrsystem, exempelvis ABB 800xA och Siemens PLC

Systemintegration mellan produktions-, styr- och verksamhetssystem

MES- och industriella informationssystem, exempelvis PAS-X och AVEVA PI

OT-förvaltning och livscykelhantering av industriella system

Projektledning eller koordinering av aktiviteter i tvärfunktionella projektteam

Produktion inom Life Science- eller läkemedelsindustrin

Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du arbetar proaktivt, trivs i team och kan kommunicera teknisk information tydligt med både tekniska och icke-tekniska intressenter. Du har ett praktiskt förhållningssätt och driv att genomföra förbättringar från idé till implementering.
Anställningsvillkor

Anställningsform: Uppdrag via Lernia, start enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid

Arbetstid: Dagtid

Placeringsort: Uppsala

Lön: Enligt överenskommelse

Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi arbetar nära våra kunder för att hitta rätt kompetens och erbjuder våra konsulter marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och tillgång till företagshälsovård. Som konsult hos oss får du en konsultchef som stöttar din utveckling och arbetsmiljö under uppdraget.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan och skicka in din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vid frågor om tjänsten, hör av dig till bemanning.uppsala@lernia.se
Bakgrundskontroll
I vissa uppdrag ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag, stöttar dig och bidrar till din utveckling i yrkesrollen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8022120".

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
S:t Olofsgatan 9 (visa karta)
751 85  UPPSALA

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9993531

Prenumerera på jobb från Lernia Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lernia Bemanning AB: