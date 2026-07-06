Engineer - Automation IT/OT | Uppsala
Lernia Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2026-07-06
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Vi söker en driven och tekniskt intresserade ingenjör för ett konsultuppdrag via Lernia i Uppsala. Tjänsten passar dig som vill arbeta med automation i IT/OT-miljöer, bidra i projekt för digitalisering och driftsäkra produktionssystem samt trivs i en miljö där både självständigt arbete och tvärfunktionellt samarbete är centralt.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Lernia. Uppdraget är på heltid med möjlighet till förlängning för rätt person.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som Engineer - Automation IT/OT kommer du att arbeta med design, implementering och support av automatiserade system och integrationslösningar mellan operativa system (OT) och IT-miljöer. Du deltar i projekt för att förbättra driftsäkerhet, cybersäkerhet och dataflöden samt stödjer produktion och utveckling vid felsökning och förbättringsinitiativ.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Design och implementation av styr- och övervakningssystem (PLC/SCADA/DCS) samt integration mot IT-system
Driftsättning, konfiguration och testning av automationslösningar i pilot- och produktionsmiljö
Utveckling och uppdatering av dokumentation såsom systembeskrivningar, nätverksdiagram, arbetsinstruktioner och operatörsmanualer
Övervakning och felsökning av automation och kommunikationsgränssnitt samt initiering av korrigerande åtgärder
Samarbete med IT, produktion, underhåll och leverantörer för att säkerställa säkra och robusta lösningar
Genomförande av riskbedömningar och säkerställande av efterlevnad av cybersäkerhetsprinciper för OT-miljöer
Deltagande i projektplanering, uppföljning och kontinuerligt förbättringsarbete
Om dig
Formell kompetens
Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom automation, reglerteknik, datateknik, elkraft eller närliggande område
Flera års erfarenhet av arbete med industriell automation, integration IT/OT eller drift av process- eller tillverkningsanläggningar
God vana vid PLC-programmering och/eller SCADA/DCS-system samt protokoll som OPC-UA, Modbus, Ethernet/IP eller liknande
Erfarenhet av nätverksarkitektur för industriella miljöer och grundläggande förståelse för cybersäkerhet i OT
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Automationssystem och styrsystem, exempelvis ABB 800xA och Siemens PLC
Systemintegration mellan produktions-, styr- och verksamhetssystem
MES- och industriella informationssystem, exempelvis PAS-X och AVEVA PI
OT-förvaltning och livscykelhantering av industriella system
Projektledning eller koordinering av aktiviteter i tvärfunktionella projektteam
Produktion inom Life Science- eller läkemedelsindustrin
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du arbetar proaktivt, trivs i team och kan kommunicera teknisk information tydligt med både tekniska och icke-tekniska intressenter. Du har ett praktiskt förhållningssätt och driv att genomföra förbättringar från idé till implementering.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Uppdrag via Lernia, start enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: Uppsala
Lön: Enligt överenskommelse
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi arbetar nära våra kunder för att hitta rätt kompetens och erbjuder våra konsulter marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och tillgång till företagshälsovård. Som konsult hos oss får du en konsultchef som stöttar din utveckling och arbetsmiljö under uppdraget.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan och skicka in din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vid frågor om tjänsten, hör av dig till bemanning.uppsala@lernia.se
Bakgrundskontroll
I vissa uppdrag ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag, stöttar dig och bidrar till din utveckling i yrkesrollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8022120". Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
S:t Olofsgatan 9 (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9993531