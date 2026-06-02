Engelsklärare Hjortsjöskolan 4-6
2026-06-02
Visa alla jobb hos Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryd
Äntligen ska vi få starta läsåret i vår nya skola! Vi i personalen har fått vara med och planera och varit delaktiga i hela processen från start till slut. Vi känner oss mycket nöjda och ser fram mot att få vara i helt nya lokaler och ny skolgård tillsammans med alla kollegor och elever!
På Hjortsjöskolan 4-6 arbetar all personal i nära samverkan och vår VI-känsla är vår styrka. Till hösten är vi ca 340 elever i åldrarna 10-12 år och ca 45 personal. I vår verksamhet finns ett fritidshem och en särskild undervisningsgrupp. Skolan har ett elevhälsoteam med två speciallärare, en specialpedagog, en skolkurator och en skolsköterska. Vi har också ett stort fint skolbibliotek med en lärarbibliotekarie som stöttar elever och lärare med val och arbete med litteratur.
Våra fokusområden och kompetensutvecklingsområden är att all personal arbetar med språkutveckling och att ständigt utveckla undervisningen. Vi arbetar med dessa områden både på verksamheten och kommunövergripande och då kan det vara i ämnesgrupper eller ämnesövergripande grupper.
Är du vår nya kollega på vår nybyggda skola?!
Nu har du chansen att få arbeta på en helt ny skola som är väl genomtänkt för att bedriva undervisning med tillgänglig och hög standard och kvalitét. Du är en självklar ledare i klassrummet, på skolgården och i våra gemensamma ytor. Du ansvarar för god undervisning med planering, genomförande och efterarbete. Du ingår i ett årskursteam och i teamet är ni indelade i triss som har huvudansvaret för två klasser inom årskursen. Vi strävar efter tvålärarskap i den utstäckning som vi har förutsättningar till och då gäller gemensamt undervisningsansvar fullt ut. Du kommer att vara mentor till elever inom de två klasserna, men hela teamet har gemensamt ansvar för alla elever. Publiceringsdatum2026-06-02Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad mellanstadielärare med behörighet i engelska. Hos oss måste du vara en teammedlem då vi arbetar mycket tillsammans, både som kollegor och som kritiska vänner. Vi tror på att utvecklas tillsammans och den största effekten av det är elevernas lärande och utveckling.
Vi letar efter dig som är en tydlig ledare för eleverna och det är du genom att bygga relationer. Du är engagerad, uthållig och kan ändra/precisera undervisningen för att gynna elevers lärande, att det alltid finns något att göra. Vi letar efter dig som har en salutogen elevsyn och därmed ett motiverande förhållningssätt där du tror på att alla elever kan utvecklas och lära sig ny kunskap.Övrig information
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning. Inför anställning behöver du visa upp utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning hos oss.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/71".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds Kommun
568 21 SKILLINGARYD
David Ferringmark david.ferringmark@vaggeryd.se
