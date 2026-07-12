Engagerade personliga assistenter sökes - chans till schemarad!
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-07-12
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Personlig assistent sökes till kvinna med MS
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag? Jag är en kvinna med MS (multipel skleros) som söker en trygg, engagerad och ansvarsfull personlig assistent.Publiceringsdatum2026-07-12Om tjänsten
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i min vardag. Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat innefatta:
Hjälp med personlig omvårdnad och hygien
Förflyttningar och stöd vid aktiviteter i hemmet
Matlagning och hushållssysslor
Följa med på ärenden, läkarbesök och sociala aktiviteter
Stöd för att skapa en trygg och fungerande vardag
Arbetet utförs i mitt hem och utgår från mina behov, önskemål och rutiner.
Vem är du?
Jag söker dig som är lyhörd, pålitlig och har ett respektfullt förhållningssätt. Du behöver kunna arbeta självständigt men också vara flexibel när situationen kräver det.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av personlig assistans, vård eller omsorg
Har kunskap om neurologiska sjukdomar eller MS
Har körkort
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det viktigaste är att vi trivs tillsammans och att du kan bidra till en trygg och positiv vardag.
Omfattning och arbetstid
Vi söker timvikarier med chans till fast schemarad. Arbetstiderna kan innefatta kvällspass, dygnspass och helgpass.Så ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och ditt CV. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
• --Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
791 31 FALUN Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
10000356