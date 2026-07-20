Engagerade personliga assistenter sökes - chans till schemarad!

Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun
2026-07-20


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Personlig assistent sökes till kvinna med MS
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag? Jag är en kvinna med MS (multipel skleros) som söker en trygg, engagerad och ansvarsfull personlig assistent.


Publiceringsdatum
2026-07-20

Om tjänsten
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i min vardag. Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat innefatta:

Hjälp med personlig omvårdnad och hygien


Förflyttningar och stöd vid aktiviteter i hemmet


Matlagning och hushållssysslor


Följa med på ärenden, läkarbesök och sociala aktiviteter


Stöd för att skapa en trygg och fungerande vardag


Arbetet utförs i mitt hem och utgår från mina behov, önskemål och rutiner.

Vem är du?
Jag söker dig som är lyhörd, pålitlig och har ett respektfullt förhållningssätt. Du behöver kunna arbeta självständigt men också vara flexibel när situationen kräver det.
Det är meriterande om du:

Har erfarenhet av personlig assistans, vård eller omsorg


Har kunskap om neurologiska sjukdomar eller MS


Har körkort


Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det viktigaste är att vi trivs tillsammans och att du kan bidra till en trygg och positiv vardag.

Omfattning och arbetstid
Vi söker timvikarier med chans till fast schemarad. Arbetstiderna kan innefatta kvällspass, dygnspass och helgpass.


Så ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och ditt CV. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!

Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och –villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Inkludera assistans i Sverige AB (org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Vattugränd 1 (visa karta)
791 71  INKLUDERA ASSISTANS I SVERIGE AB

Arbetsplats
Inkludera Assistans

Kontakt
Uppdragschef
Lina Frank
lina.frank@inkluderaassistans.se
0791426590

Jobbnummer
10007120

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