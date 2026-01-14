Engagerade assistenter till centrala Lund - omgående start!
2026-01-14
Vi söker nu engagerade och sociala assistenter som verkligen brinner för yrket som personlig assistent!
Vill du vara med och göra förändring i en persons vardag och är öppen för allt som vardagen kan stöta på, då är detta chansen för dig!
Vi söker dig som person som är ansvarstagande, engagerad, social och verkligen brinner för att hjälpa andra, ingen erfarenhet är ett krav utan vi tror att med rätt inställning kan man komma långt i denna bransch.
Vi söker nu nya assistenter med start omgående.
Du bör inte vara allergisk eller rädd för hund då det finns i hemmet. Du kan heller inte vara rökare eller använda parfym i tjänst. Du behöver kunna starta omgående.
Kunden är en kvinna och ser helst kvinnliga sökanden upp till medelålder
Rekryteringen sker löpande så tveka inte på att ansöka till jobbet redan idag, och hör av dig om du har några frågor till:asa@alterassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: asa@alterassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LUND85". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alter Assistans AB
