Engagerade assistenter sökes till kille i Norrtälje
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2026-07-22
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Österåker
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Om uppdraget
Kunden har ett omfattande omvårdnadsbehov och behöver stöd i alla delar av sin vardag. Som personlig assistent blir du en viktig del av ett team som arbetar för att skapa en trygg, aktiv och meningsfull vardag.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Personlig omvårdnad och hygien
På- och avklädning
Måltider, både vanlig kost och sondmatning via PEG
Hjälp med andningsstöd (PEP-mask)
Träning och rehabilitering
Bad i rehabbassäng varje vecka
Promenader och andra aktiviteter
Förflyttningar och övrigt stöd i vardagen
Dag- och kvällspass utförs med dubbelbemanning, vilket ger goda möjligheter till samarbete och en trygg introduktion.
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas i uppdraget tror vi att du är:
Ansvarsfull och noggrann
Lugn, uppmärksam och lyhörd
Flexibel och initiativtagande
En person som tycker om att arbeta nära människor
Bekväm med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
Det är viktigt att du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, eftersom dokumentation och kommunikation är en viktig del av arbetet.
Meriterande
Erfarenhet av personlig assistans
Erfarenhet av hjärnskador eller omfattande omvårdnadsbehov
Undersköterskeutbildning
Det viktigaste är dock att personkemin stämmer och att du har ett genuint engagemang för arbetet.
Introduktion och utbildning
För att säkerställa en trygg och kvalitativ assistans får du en ordentlig introduktion innan du börjar arbeta självständigt.
Introduktionen består normalt av tre arbetspass (två dagpass och ett kvällspass), men kan vid behov utökas.
Alla nyanställda genomför även Alma Assistans webbaserade introduktionsutbildning för personliga assistenter senast tre veckor efter anställningens början.
Arbetstid
Arbetstiderna varierar och omfattar dag-, kvälls- och nattpass.
Dag
07.00–14.00
07.00–15.00
Kväll
14.00–21.00
15.15–22.00
Natt
21.00–07.00
Det finns även möjlighet att arbeta längre arbetspass.
Anställningen sker som timanställning men kan efter överenskommelse övergå i en tidsbegränsad anställning ("så länge uppdraget varar").
Lön och villkor
Fast timlön enligt överenskommelse
OB-ersättning och övriga villkor enligt kollektivavtalPubliceringsdatum2026-07-22Så ansöker du
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För att möjliggöra en snabb anställningsprocess ser vi gärna att du redan nu beställer:
Utdrag ur Polisens belastningsregister (Arbete med barn med funktionsnedsättning)
Personbevis från Skatteverket
Ha gärna dessa handlingar redo inför en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Alma assistans AB
(org.nr 556791-9062)
753 23 UPPSALA Kontakt
Kontakt
Robin Fält Robin.falt@friab.se 0702647878 Jobbnummer
10008901