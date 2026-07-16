Engagerad undersköterska till Tryggheten i Solna
Forenede Care AB / Undersköterskejobb / Solna Visa alla undersköterskejobb i Solna
2026-07-16
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Vill du ha ett jobb där din omtanke verkligen gör skillnad – varje dag?
Nu söker vi en undersköterska som vill vara med och skapa trygghet, glädje och livskvalitet för våra boende på Tryggheten i Solna.
I rollen som undersköterska hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra boende. Hos oss gör du skillnad varje dag samtidigt som du har kul på jobbet. Tillsammans med kunniga och engagerade kollegor är du med och formar framtidens äldreomsorg.
Här kommer du att arbeta
Tryggheten är ett litet familjärt särskilt boende med 31 lägenheter på ett plan, lägenheterna är fördelade på två avdelningar med somatisk inriktning. Tryggheten ligger i Solna nära bussar och med gångavstånd från Bergshamra tunnelbanestation. I boendets omgivning finns fina promenadstråk och grönområden.
Vem är du?
Hos oss får du kompetenta och hängivna chefer som stöttar och utvecklar dig i din roll som undersköterska och i din utveckling på Forenede Care. Vi driver ett företag där du är med och växer tillsammans med oss.
I tjänsten som undersköterska hos oss kommer du att utföra vård och omsorg utifrån kundens önskemål, och i enlighet med gällande biståndsbeslut med stort fokus på kvalitet. Det görs exempelvis genom att utföra personlig hygien, hjälpa till vid förberedelser och servering av måltid, svara på larm och socialt umgänge. Socialt umgänge kan bland annat handla om samtal, spel, cykeltur, musikaktiviteter eller liknande. Du kommer också utföra delegerande arbetsuppgifter från legitimerad personal i form av läkemedelsgivning och träning. Du kommer att vara en viktig del av vårt kvalitetsarbete och närvara vid verksamhetens mötesforum,
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en kollega på deltid till en tillsvidareanställning med provanställning, med sysselsättningsgrad 75-85 %" med startdatum enligt överenskommelse.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Visa upp ett intyg från Socialstyrelsen som undersköterska
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Ha erfarenhet av att ha delegering
Ha erfarenhet av SoL dokumentation med genomförandeplaner
Vi ser det även som meriterande ifall du har specialistutbildning inom vård av äldre.
För att trivas i tjänsten bryr du dig om dina medmänniskor, är bra på att skapa relationer, har ett stort engagemang och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Innan vi erbjuder anställning ska du uppvisa oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även uppvisning av giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss tillsammans för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Sista ansökningsdag
20260731
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8079915-2103529". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Himlabacken 5B (visa karta
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170 78 SOLNA Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
10004367