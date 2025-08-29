Engagerad stödpedagog till Opalen
2025-08-29
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Till oss på Opalen, en verksamhet för korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga inom LSS, söker vi nu en engagerad stödpedagog. Hos oss möter du en kompetent och professionell arbetsgrupp som samarbetar både inom teamet och med andra professioner, för att skapa bästa möjliga utveckling för individen.
Vi arbetar utifrån IBIC (individens behov i centrum) vilket innebär att barnets/ungdomens behov, resurser och önskemål är utgångspunkten för allt vi gör. Tillsammans formar vi ett meningsfullt och anpassat stöd, där varje barn/ungdom ges möjlighet att vara delaktig i sin egen utveckling.
Som stödpedagog blir du en del av ett arbetslag med stödassistenter och en enhetschef, där du också har ett nära samarbete med vårdnadshavare och andra professioner. Din huvudsakliga placering är på Opalen men du kommer även att vara delaktig i arbetet inom Sysselsättning enligt SOL och dagligverksamhet enligt LSS.
Verksamhetens mål är att erbjuda en trygg, stimulerande och kvalitativ vistelse, där varje insats utgår från gällande lagstiftning, riktlinjer och framför allt barnets/ungdomens behov enligt IBIC. I din roll ansvarar du för att säkerställa att arbetet styrs av uppsatta utvecklingsmål i enlighet med barnets/ungdomens uppdrag och genomförandeplan, alltid med brukaren i fokus.
Du förväntas bidra till verksamhetens kvalité genom att arbeta med evidensbaserade metoder och främja ett systematiskt arbetssätt. En viktig del i ditt uppdrag är att inspirera kollegor till reflektion, lärande och utveckling genom att du motiverar, engagerar och visar vägen. Du omvärldsbevakar området aktivt för att bidra till ny kunskap, utveckling och förbättringsprocesser i verksamheten. Du kommer även fungera som metodstöd för kollegor och chef, och bidra till att kartläggningar och social dokumentation fungerar.Kvalifikationer
* Har utbildning som stödpedagog eller annan likvärdig utbildning.
* Erfarenhet av att arbeta utifrån IBIC (Individens Behov I Centrum).
* Körkort B.
Korttidsvistelse och korttidstillsyn är verksamheter i ständig förändring. Därför söker vi dig som är flexibel, lösningsfokuserad och gillar utmaningar. Du har lätt för att ställa om när behoven förändras och trivs i ett högt tempo. Med en välutvecklad pedagogisk förmåga anpassar du ditt sätt att kommunicera utifrån individens olika förutsättningar och behov.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att hållas löpande.
ÖVRIGT
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274721/2025".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274721/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405) Arbetsplats
Strömstads kommun, Opalen Kontakt
Enhetschef
Anette Glaés Melin anette.melin@stromstad.se 052619247 Jobbnummer
9481792