Engagerad Samordnare Till Saands Hemtjänst I Västervik
Carico AB / Sjukvårdschefsjobb / Västervik
2026-03-19
Vi söker en engagerad Samordnare till SAAND i Västervik.
Är du strukturerad, kommunikativ och vill bidra till att vår verksamhet i Västervik fungerar effektivt? Vi på SAAND söker nu en Samordnare som blir en central del i vårt team och som säkerställer att rätt kompetens finns på rätt plats för att ge våra kunder trygg och god omsorg. Verksamheten utgår från våra lokaler centralt i Västervik.
Arbetsuppgifter -Samordnare SAAND Västervik
Planera och schemalägga personalens insatser utifrån kunders behov och gällande riktlinjer
Fördela uppdrag och resurser i dagliga arbetslistor samt göra förändringar vid behov
Kommunicera med verksamhetschef och personal för att säkerställa kvalitet och kontinuitet
Hantera avvikelser, ersättningar och akutbemanning vid frånvaro
Följa upp bemanning, arbetstidsregler och dokumentera ändringar enligt rutiner
Delta i förbättringsarbete och bidra till utveckling av planeringsprocesser och systemstöd
Omvårdnadsarbete om ca 50% ingår i tjänsten
Kvalifikationer och krav
Erfarenhet av planering, schemaläggning eller motsvarande administrativt arbete är meriterande
God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Vana att arbeta i IT-stöd för planering eller telefon/kommunikationsverktyg
Strukturerad, problemlösande och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Ansvarstagande och serviceinriktad med fokus på brukarens behov
Körkort B
Arbetsplats och team
Du blir en del av vårt team i Västervik och samarbetar nära verksamhetschef och personal. Vi arbetar i ett inkluderande arbetsklimat där erfarenhet och nytänkande värdesätts. Du erbjuds introduktion och stöd av erfarna kollegor.
Vi erbjuder
Hos SAAND får du ett stimulerande jobb med stort eget ansvar, möjlighet att påverka, utveckla och driva förbättringar, samt engagerade kollegor som brinner för sitt uppdrag. Du får också tryggheten i att vara en del av Carico, en av Sveriges största hemtjänstgrupper, som finns i över 15 kommuner. Tillsammans driver vi äldreomsorgen framåt - med omtanke, innovation och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2026-03-19Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Urval och intervjuer sker löpande. Vi välkomnar ansökningar från sökande med olika bakgrund och erfarenheter - hos oss är alla lika viktiga för att skapa trygg omsorg.
Praktisk information
Anställningsform: Provanställning 6 månader Tillträde: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 10 april 2026 (urval sker löpande)
Frågor om tjänsten besvaras av Regionchef Linnea Möller, linnea@carico.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7418191-1901642". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carico AB
https://carico.teamtailor.com
Timmergatan 8
)
593 62 VÄSTERVIK Arbetsplats
