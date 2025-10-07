Engagerad och stabil personlig assistent
2025-10-07
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Werikha AB i Kristianstad
Du som vill arbeta som personlig assistent har här en möjlighet att få ett arbete som är utvecklande och intressant. Här förväntas du stanna en längre tid och du kommer att få handledning och stöd för att kunna utvecklas i din yrkesroll. Du kommer att arbeta med en ung man som vill vara aktiv och som behöver stöttning i det mesta i vardagslivet, i hushållet (egen bostad) och på utflykter. För att passa för detta arbete behöver du vara en stabil och glad person med stort engagemang i ditt arbete. Du behöver vara öppen för att lära dig om annorlunda sätt att vara och alternativa sätt kommunicera. Att du själv talar god svenska är också en viktig byggsten i arbetet. B-körkort manuell är ett krav.
Arbetet schemaläggs som dagpass resp. kväll/nattpass (sovande jour) alla veckans dagar
Som anställd omfattas du av kollektivavtal mellan Fremia och Kommunal.
Vi erbjuder nu en tremånaders anställning på 50% som därefter kan omvandlas till heltid. Ansökningar behandlas fortlöpande
