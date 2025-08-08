Engagerad och driven laborant till Aspa Pulp!
2025-08-08
Nu söker vi dig som är intresserad av att bli en i vårt gäng inom Lab på Aspa Pulp!
Till massafabriken i Aspa söker vi en dagtidsgående laborant som bland annat utför provtagningar och analyser på massor och vattenströmmar i och utanför fabriken. Arbetsuppgifterna ingår i ett rotationssystem med 8 stationer. I arbetsuppgifterna hanteras också kontroller och underhåll av all utrustning på fabrikens olika driftslaboratorier.
Utbildning/Kvalifikationer:
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och självgående med kunskap och intresse av laboratoriearbete. Du ska ha god planeringsförmåga, känna ansvar för dina arbetsuppgifter, vara kvalitetsmedveten och ha bra samarbetsförmåga. Att kunna se samband, göra rimlighetsbedömningar och vara välstrukturerad är en förutsättning för arbetet. Att kunna prioritera samt arbeta metodiskt och säkert även i stressade situationer är viktigt, då det ibland förekommer arbetstoppar där många prov med kort svarstid kommer samtidigt.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Gymnasieutbildning med naturvetenskaplig inriktning eller motsvarande
Kunskaper i kemi och/eller laborativt arbete
Grundläggande IT-kunskaper
B-körkort (manuell växellåda)
Välkommen in med din ansökan till oss på Aspa Pulp!
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: Malin.Kleren-Ekstrand@aspapulp.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aspa Pulp AB
(org.nr 556064-6498), https://www.aspapulp.career.workspacerecruit.com/
696 80 ASPABRUK
För detta jobb krävs körkort.
Laboratoriechef
Malin Kleren - Ekstrand Malin.Kleren-Ekstrand@aspapulp.com Jobbnummer
9451094