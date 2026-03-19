Engagerad medarbetare till Magda dagverksamhet
2026-03-19
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du vara med och skapa en meningsfull vardag för äldre?
Magda dagverksamhet, med inriktning mot demens söker en ny medarbetare till sitt engagerade och välfungerande arbetsteam.
Verksamheten ligger vid Nytorget på Södermalm och har öppet måndag till fredag.
Läs gärna mer om vår verksamhet här:https://aldreomsorg.stockholm/hitta-dagverksamhet/dagverksamhet/magda-dagverksamhet
Målet med vår dagverksamhet är att bidra till ökad livskvalitet för våra gäster genom social gemenskap och meningsfulla aktiviteter. Vi erbjuder måltider i gemenskap samt varierade fysiska, kreativa och kulturella aktiviteter i en trygg och stimulerande miljö.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har en aktivitetsutbildning som bedöms relevant för arbetet.
I arbetet ingår bland annat att:
tillsammans med arbetsgruppen planera, strukturera och genomföra verksamhetens dagar
organisera och leda aktiviteter, både individuellt och i grupp
utföra enklare köksuppgifter
arbeta med social dokumentation och andra administrativa uppgifter
utföra vissa vårdnära arbetsuppgifter
ge stöd till anhöriga
tillsammans med arbetsgruppen bidra till att utveckla dagverksamheten
delta i städning och ordning i lokalerna.
Vi erbjuder
En meningsfull och utvecklande roll i en av Stockholms stads största stadsdelsförvaltningar. Här arbetar vi målmedvetet för att säkerställa en äldreomsorg av hög kvalitet, i linje med den nya socialtjänstlagen och med fokus på en god och nära vård och omsorg.
Som nyanställd i Södermalms stadsdelsförvaltning erbjuds du introduktion samt relevanta utbildningsinsatser.
Läs gärna mer om våra förmåner här: Förmåner för medarbetare - Stockholms stad
Din roll
Vi söker dig som är social, utåtriktad, positiv och flexibel, med ett professionellt och trevligt bemötande. Du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad samt lyhörd för gästernas behov.
Arbetet kan stundtals vara intensivt, vilket innebär att du behöver kunna hantera perioder av stress på ett lugnt och strukturerat sätt.
Du har god digital kompetens och behärskar svenska språket väl i både tal och skrift. Vidare har du ett empatiskt förhållningssätt i mötet med andra människor och ett genuint intresse för att arbeta inom verksamheter som riktar sig till äldre.
Din kompetens och erfarenhet
Du är utbildad undersköterska eller har en aktivitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget.
Du har erfarenhet av arbete inom dagverksamhet.
Du har goda och dokumenterade kunskaper inom demensområdet.
Du har erfarenhet av att planera och leda olika aktiviteter för äldre.
Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Du har god vana av att arbeta i Office-paketet.
Meriterande kunskaper
Kunskaper inom digitalisering och välfärdsteknik.
Erfarenhet av arbetssätt som främjar jämställda och inkluderande verksamheter.
Vi kommer att lägga stor vikt vid tidigare erfarenhet samt personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Södermalms stadsdelsförvaltning, Södermalms dagverksamheter Kontakt
Priscylla Sepulveda Macias priscylla.sepulveda.macias@stockholm.se 08-50812917 Jobbnummer
9808628