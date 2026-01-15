Engagerad lärare i SFI / SVA
2026-01-15
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på
Omfattning
Heltid 1-2 tjänster under omgående fram till 31 aug 2026.Om tjänsten
Vi söker engagerade och kompetenta lärare i Svenska som andraspråk/ SFI som vill bidra till våra deltagares utveckling och etableringsresa i Sverige. Du kommer att undervisa vuxna studerande och skapa en lärmiljö som präglas av struktur, motivation och pedagogisk kvalitet.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.Kvalifikationer
Lärarlegitimation eller relevant utbildning inom SFI eller Svenska som andraspråk.
Erfarenhet av undervisning för vuxna är meriterande.
Förmåga att skapa en inkluderande och motiverande lärmiljö.
Om du saknar ovanstående kvalifikationer ber vi dig att inte söka då vi inte kan erbjuda anställning utan dessa.
Vill du bli en del av Astar - Tveka inte - Sök idag!
