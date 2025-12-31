Engagerad Laboratorieingenjör Inom Pfas!
2025-12-31
Företagsbeskrivning
Vill du vara med och göra skillnad för både människor och natur? Vi söker nu en engagerad laboratorieingenjör som vill utvecklas inom området PFAS!
Vilka är vi?
Vi är kanske inte så kända för dig men allt vi gör har en positiv inverkan på ditt liv, din hälsa och på miljön. Vi analyserar maten du äter, luften du andas och medicinerna du behöver - vi jobbar för att du ska känna dig trygg, vi kallar det Testing for Life. Eurofins är en global ledare inom analystjänster med mer än 65 000 medarbetare runtom i världen. Visste du att i Sverige är vi nära 650 medarbetare? Hos oss finns ett 50-tal olika roller, bland annat labbingenjörer, systemutvecklare, miljövetare och kundsupportmedarbetare. Tillsammans jobbar vi utifrån våra kärnvärden: Vår kund, Kvalitet, Yrkesstolthet tillsammans samt Professionalism & Hållbarhet.
Om rollen
Vad du kommer att göra hos oss
I rollen får du en gedigen kunskap inom PFAS-analyser och möjlighet att växa in i en specialistroll. Du jobbar i huvudsak med att analysera och utvärdera kromatogram, där du säkerställer kvalitet och noggrannhet. Du arbetar med våra avancerade instrument - från start och övervakning till löpande underhåll - vilket ger dig en bred teknisk kompetens. Genom viss kundkontakt får du även bidra med din kompetens på ett professionellt sätt.
I rollen får du:
En spännande arbetsmiljö med toppmodern laboratorieutrustning
Möjlighet att utvecklas inom ett högaktuellt område
Vara del av ett engagerat team med god stämning
Ett arbete där ditt bidrag gör verklig skillnad
Kravspecifikation
Vem är du som söker?
Relevant eftergymnasial naturvetenskaplig utbildning, meriterande med inriktning analytisk kemi.
Erfarenhet av analysinstrument, LC-MS/MS och GC-MS är meriterande.
För att lyckas i rollen ser vi att du har förmåga att planera, prioritera tydligt och arbeta metodiskt. Du tar egna initiativ och driver arbetet framåt. Dessutom har du en god analytisk förmåga och bidrar till samarbete i teamet.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vad vi erbjuder dig
En trygg arbetsplats med kollektivavtal och pensionslösningar.
Två extra semesterdagar och flexibel arbetstid för en bättre balans mellan arbete och fritid.
Möjlighet att utvecklas professionellt inom Eurofins, där vi värdesätter din personliga utveckling.
En meningsfull arbetsmiljö där du bidrar till att göra världen lite bättre varje dag.
Flyttbonus på 15 000 kr om du flyttar mer än 8 mil för att arbeta hos oss.
Läs mer om våra förmåner på vår karriärsida.
Vi är stolta över att verka i Lidköping som 2025 återigen utsetts till en av årets superkommuner. Lidköping sticker ut tack vare en god barnomsorg och arbetsmarknad, samt ett levande kulturliv och fina fritidsmöjligheter. Vill du läsa mer? Besök lidkoping.se.
Ytterligare information
Praktisk information
Tjänsten är på heltid, dagtid, tillsvidareanställning där provanställning tillämpas.
Placeringsort är Lidköping. Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut, så sök redan idag om du är intresserad. Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Om du är en av kandidaterna vi väljer att gå vidare med efter att vi gått igenom din ansökan bjuds du in att besvara några korta frågor i en video till oss.
Med hänsyn till ledighet kan vår återkoppling dröja något. Vi uppskattar ditt tålamod och ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är den 31 januari.
För frågor om rollen kontakta avdelningschef Fanny Karlsson, fanny.karlsson@ftn.eurofins.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Katrina Tillborn, katrina.tillborn@sc.eurofinseu.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
