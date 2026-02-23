Engagerad kvinna på Södermalm söker personlig assistent
2026-02-23
Jag är en kvinna med stort intresse för människor, kreativitet och kultur. Nu söker jag dig som vill arbeta som min personliga assistent. Jag bor på Södermalm med mitt tonårsbarn. Jag använder rullstol och yrkesarbetar så på dagarna befinner jag mig på arbetet. Detta gör att dina arbetsuppgifter blir varierande och intressanta.
Arbetsuppgifter Du kommer att assistera mig där jag befinner mig under ditt arbetspass, detta varierar beroende på veckodag och tid på dygnet. Det kan exempelvis vara i mitt hem, min arbetsplats eller i mitt fritidshus. Ibland får du följa med och assistera mig på olika evenemang eller resor. Dagligen ingår att assistera mig med personlig hygien och med andra hushållssysslor så som städning, matlagning med mera.
Då du får veta mycket om mig och andra som finns i min närhet är det viktigt att du har integritet. Och fingertoppskänsla för när du ska vara aktiv eller finnas i bakgrunden .Det är en fördel om du är kvinna och har körkort. Datorvana och god förmåga att strukturera. Du ska klara av att både ta emot detaljinstruktioner och arbeta själv ständigt.
Viktiga förmågor hos dig är:
Ansvarstagande, integritet, förmåga att sätta mina behov i centrum, arbetsamhet, problemlösning och flexibilitet. Tidigare erfarenhet som personlig assistent är inget krav. Du ge service inte vård. Anställningen börjar som en timanställning som kan övergå till fast anställning. Tjänstgöringsgrad ca 30 timmar i veckan.
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
