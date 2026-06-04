Engagerad ekonom
Försvarets Materielverk (FMV) / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
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Är du ekonom med erfarenhet av analys och prognoshantering i projekt? Är du kvalitetsmedveten med god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Som ekonom inom Marinmateriel stab kommer du att arbeta brett med projekt i alla storlekar. Du kommer löpande att stödja projektledare och chefer i allt från analyser och prognoser till uppföljning och löpande ekonomiska frågor. I rollen ingår även att säkerställa att verksamhetens ekonomiska processer efterlevs och utvecklas.
I rollen som ekonom är du en viktig del i FMV:s uppdrag att leverera materiel till Försvarsmakten samt att myndighetens anslagsbelastning blir rättvisande. Du blir en del av ett team på drygt tio kollegor med liknande ansvarsområden där samarbete och kompetensutbyte står i fokus.
Verksamhetsportföljen har växt kraftigt de senaste åren och är under utveckling/tillväxt, vilket innebär att arbetssätt, rutiner och processer är under ständig förbättring och utveckling, du kommer att vara en naturlig del i det arbetet.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har en gymnasieexamen med ekonomisk inriktning, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har relevant erfarenhet av arbete med analys, prognoshantering, budgetering, planering och uppföljning kopplat till projekt. Du har även erfarenhet av att stödja medarbetare i ekonomiska frågor mot projekt. Vidare har du mycket goda kunskaper i Excel och specifikt pivottabeller samt erfarenhet av att arbeta i ekonomi- och affärssystem. Ett grundläggande krav är också att du har goda kunskaper i att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom ekonomiområdet och vi ser gärna att du har erfarenhet arbete i Unit 4 eller SAP. Det är också en fördel om du har erfarenhet och vana av att navigera i offentlig förvaltning och ekonomiadministrativa statliga regelverk samt har relevant erfarenhet av arbete med finansiella styrmodeller och ekonomisk styrning.
För att trivas i rollen ser vi att du är engagerad, serviceinriktad, kvalitetsmedveten och noggrann. Vi ser även att du trivs med och har god förmåga att samarbeta med andra genom att kommunicera och har ett prestigelöst förhållningssätt där du på ett pedagogiskt sätt delar med dig av kunskaper utifrån verksamhetens behov. Som ekonom hos oss är det också en förutsättning att du är självgående genom att arbeta proaktivt, ansvarstagande och strukturerat samt tar initiativ och hittar lösningar.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde marinmateriel som ansvarar för de marina system som används av Försvarsmakten, exempelvis ubåtar, fartyg och dykmateriel.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 24 juni.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Gustav Kjellberg på gustav.kjellberg@fmv.se
eller via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Emma Hellström på emma.hellstrom@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
115 88 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
9947590