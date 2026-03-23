Energisamordnare Ny-/och ombyggnad
2026-03-23
Energisamordnare (konsultuppdrag) - Stockholm
Vi söker en erfaren energisamordnare till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom fastighetsbranschen. Uppdraget innebär att arbeta med energifrågor i både ny- och ombyggnadsprojekt, från tidigt skede till överlämning till förvaltning.
Du kommer att ha en central roll i att säkerställa energieffektiva lösningar och bidra till hållbara fastigheter.
Som energisamordnare kommer du att:
Samordna och driva energifrågor genom hela byggprocessen
Stötta projektledare i energitekniska frågor och energiberäkningar
Säkerställa att projekt uppfyller lagar, krav och riktlinjer
Följa upp, analysera och verifiera energiprestanda
Delta i upphandlingar, kontroller och besiktningar
Arbeta med energioptimering i drift- och förvaltningsskedeKvalifikationer
Högskole-/universitetsutbildning inom energi, fastighet eller motsvarande
Minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet
God kunskap inom byggteknik, VVS, el och styrsystem
Erfarenhet av energiberäkningsprogram (t.ex. IDA)
Kunskap om lagar och standarder inom bygg och energi
Erfarenhet av tekniska och ekonomiska analyser (t.ex. LCC)
God datorvana
B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Anställningsform: Konsultuppdrag
Omfattning: Heltid
Start: Juni 2026
Längd: 12 månader med möjlighet till förlängning
Arbetsplats: Stockholm (möjlighet till visst distansarbete) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: info@fammakonsulting.se
(org.nr 559536-6120)
115 42 STOCKHOLM
