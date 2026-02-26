Energiingenjör

Vaara Ehs AB / Byggjobb / Botkyrka
2026-02-26


Energiingenjör sökes!
Vi söker nu en energiingenjör som vill jobba tillsammans med oss.
Arbetsuppgifterna är allt från certifieringar, simuleringar och beräkningar till energideklarationer, lufttäthetsprovningar, mätningar och kartläggningar runt om i landet. Kontoret med litet gym i bottenplan och flipperspel i korridoren finns i Tullinge, söder om Sthlm (nära KTH Flemingsberg, KI och SH mfl).
Vi ser gärna att du har en civilingenjörsexamen med energi- eller byggnadsteknisk inriktning.
Erfarenhet av Miljöbyggnad och IDA ICE är meriterande.
Kollektivavtal enligt Techavtalet.
Friskvård: 5000 sek/år
Vid intresse mejla: erik@energi-byggfysik.se

Vi ser fram emot att höra från Dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: erik@ehsvaara.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vaara Ehs AB (org.nr 556907-7257)
Sadelmakarvägen 6 (visa karta)
146 33  TULLINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9766530

