Energiingenjör
Vaara Ehs AB / Byggjobb / Botkyrka Visa alla byggjobb i Botkyrka
2026-02-26
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaara Ehs AB i Botkyrka
Energiingenjör sökes!
Vi söker nu en energiingenjör som vill jobba tillsammans med oss.
Arbetsuppgifterna är allt från certifieringar, simuleringar och beräkningar till energideklarationer, lufttäthetsprovningar, mätningar och kartläggningar runt om i landet. Kontoret med litet gym i bottenplan och flipperspel i korridoren finns i Tullinge, söder om Sthlm (nära KTH Flemingsberg, KI och SH mfl).
Vi ser gärna att du har en civilingenjörsexamen med energi- eller byggnadsteknisk inriktning.
Erfarenhet av Miljöbyggnad och IDA ICE är meriterande.
Kollektivavtal enligt Techavtalet.
Friskvård: 5000 sek/år
Vid intresse mejla: erik@energi-byggfysik.se
Vi ser fram emot att höra från Dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: erik@ehsvaara.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaara Ehs AB
(org.nr 556907-7257)
Sadelmakarvägen 6 (visa karta
)
146 33 TULLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9766530