Endoskoperande läkare
Region Sörmland / Läkarjobb / Eskilstuna Visa alla läkarjobb i Eskilstuna
2026-07-06
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Kliniken för kirurgi- och urologi Mälarsjukhuset, Eskilstuna/Kullbergska sjukhuset, KatrineholmPubliceringsdatum2026-07-06Om företaget
Endoskopisektionen är en enhet som ligger under kliniken för kirurgi och urologi. För närvarande har vi en skoperande kirurg med sin huvudsakliga placering på sektionen utöver en skoperande sjuksköterska samt ytterligare en under utbildning. Utöver det skoperar både gastroenterologer och kirurger på enheten.
Enheten har ett välkomnande arbetsklimat och bemannas av sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och diskare, som alla bidrar till en god stämning. Vi utför gastro- och koloskopier med intervention. Propofolutbildad personal finns. Utöver det utförs en del interventioner på centraloperation, t ex ERCP, ligatur av varicer och PEG.
För att trygga kompetensförsörjning och värna kvalitet ser vi utbildning som central del. Arbetsuppgifter
Endoskopier med intervention. Screeningkoloskopier. Utbildning av blivande skopister och fortbildning av mindre erfarna skopister.
Din kompetens
Du är specialist i kirurgi eller medicin. Du har en gedigen endoskopisk erfarenhet och ett stort intresse för utbildning. Du vill ta del i arbetet att forma vår endoskopienhet med kvalitet och patienten i fokus som ledord. Möjlighet till sektionsansvar finns för en intresserad och driven individ. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning föregått av 6 månader provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Tobias Lundström, läkarchef 016-16 69 78 samt Alexander Nyman sektionsansvarig endoskopienheten 016-16 79 14.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på endoskopienheten Mälarsjukhuset!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-07-31.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-438". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9994021