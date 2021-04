En ny kollega i Göteborg sökes till Enterprise Magazine - RDS Förlag AB - Säljarjobb i Göteborg

RDS Förlag AB / Säljarjobb / Göteborg2021-04-04Om ossVi vill vara en attraktiv arbetsgivare och ett modernt bolag som tror på frihet under ansvar.RDS Förlag är ett växande medieförlag som under många år har arbetat med redaktionell kommunikation och marknadsföring.Med stort fokus på att utveckla engagerande och inspirerande innehåll skapar vi plattformar för dialog bland våra kunders målgrupper.För oss handlar Content Marketing om att arbeta mot specifika målgrupper och att skapa relevant och engagerande innehåll till dessa.RollenIdag söker vi ytterligare en kollega som trivs med försäljning och vill utvecklas inom mediabranschen. Du som söker efter ett jobb som ger dig ansvar och möjlighet att påverka och styra din egen tid och vardag passar perfekt in i rollen som mediasäljare hos oss. Här blir du involverad i hela processen, allt från första kontakt med kund till avslutat projekt och vidare samarbete. I denna hybridroll som mediasäljare har du möjlighet att utveckla din försäljnings- samt ledningsförmåga- något som ger dig de rätta förutsättningarna för att kunna klättra vidare på karriärstegen hos oss på Enterprise Magazine.Med fokus på kundmöten, mötesbokning och sociala medier kommer dina främsta arbetsuppgifter vara att driva försäljningen, skapa värde för kunden, bygga relationer med kunder och samarbetspartners, ansvara för uppföljning och vara länken mellan varumärket och kunden. Du kommer att ha en nära dialog och ett tätt samarbete med redaktion och säljchef samt dina kollegor runt om i landet.AnsvarDriva försäljningen mot uppsatta mål och en realistiskt budgetDu ska trivas med att jobba självständigt med kundbesök inom ditt geografiska närområdeAktivt arbeta för att utveckla relationen med dina kunderArbeta tillsammans med vårt befintliga team samt självständigt med eget ansvarsområdeAnalysera dina egna resultat och statistik tillsammans med säljchefIdentifiera behov och framtida aktiviteter ute hos kundInformera om och presentera produktenHantera offertarbete och förhandla kontraktNykundsbearbetning och underhålla befintliga kunder, samt jobba med fotografering och intervjuer som ligger till grund för det resultat redaktionen skapar.2021-04-04Du är över 25årDu är som person engagerad, lyhörd, driven och strukturerad.Du har en förmåga att organisera, planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt och trivs att arbeta i en omväxlande miljö.Du trivs med att ha stort kundfokus och är villig att alltid göra det där lilla extra för att skapa värde för kunden och driva samarbetet framåt.För att vara framgångsrik i rollen behöver du:Önskvärt men ej ett krav i vissa fall, erfarenhet av försäljningArbetat inom serviceyrkenMotiveras av att skapa affärerHa lätt för relationsskapandet och utvecklandet av nya kontakterVara resultatfokuserad och gillar att arbeta mot individuella målErfarenhet av både sälj och marknadsföring är meriterandeErfarenhet av eller intresse för sociala medier är högst meriterandeAnsökan skickas in här via vårat formulär.Vid eventuella frågor så går det bra att ringa Danny Nilsson på 0707799240.Välkommen med din ansökan.RDS Förlag och Tidningen Enterprise MagazineVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast och rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-05-04Rds Förlag AB5671373