En doktorandplats i svenska inom UVS
2026-01-07
Vi söker en doktorand i svenska inom forskarutbildningssområdet utbildningsvetenskapliga studier (UVS)
Svenska vid Södertörns högskola är en livaktig forsknings- och undervisningsmiljö med fokus på språkets sociala betydelser och funktioner i ett föränderligt samhälle. Inom ämnet intresserar vi oss för hur språk används och formas i olika sociala kontexter - ett perspektiv som knyter an till frågor om språklig och social förändring och till språkets roll i utbildning och samhälle. Miljön rymmer forskare och lärare med specialiseringar inom tre överlappande inriktningar. Den första rör språk och globalisering, där vi studerar flerspråkighet i relation till migration, nyanländas etablering och arbetskraftens rörlighet, och hur dessa processer påverkar språkbruk i skola, arbetsliv och andra delar av samhället. Den andra inriktningen handlar om språk och utbildning, med fokus på språkbruk i olika utbildningsformer - från förskola till högre utbildning - liksom lärande i andra sociala sammanhang såsom medborgardialoger och språkcaféer. Den tredje inriktningen kretsar kring språk och makt, där vi studerar språkliga normer och språkideologier i relation till frågor om genus, segregation, socialt medborgarskap och institutionell kommunikation. Teoretisk och metodologisk bredd präglar forskningen, med ansatser som exempelvis lingvistisk etnografi, korpusstudier, samtalsanalys, New Literacy Studies, aktionsforskning samt olika former av multimodala och kritiska diskursanalyser. Läs mer om ämnet här: Svenska
Beskrivning av doktorandplatsen
Du disputerar och gör dina doktorandstudier inom ämnet svenska vid Institutionen för kultur och lärande. Du ingår också i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier (UVS). Den mångvetenskapliga miljön kring UVS utgör ett viktigt sammanhang för din forskning och dina studier. Området omfattar forskning om bevarandet och förändrandet av kultur, kunskaper och värden, i och genom språk, och inom och utanför formaliserade utbildningsinstitutioner. Med grund i forskarfrågor som inte sällan är sprungna ur lärarprofessionen tar sig forskarutbildningen an undervisningens förutsättningar och möjligheter. Vad innehåller den? Hur utformas undervisningen i olika kulturella och sociopolitiska kontexter? Forskningen präglas av ett kritiskt förhållningssätt och ett intresse för dagens mångkulturella, flerspråkiga och medialiserade samhälle. För mer information om området, klicka här.
Utbildningsvetenskapliga och didaktiska frågor kan beforskas i alla tre forskningsinriktningar ovan.
Notera att arbetsmiljön på Södertörns högskola är tvåspråkig, med både svenska och engelska som arbetsspråk.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
• avlagt en examen på avancerad nivå, eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064).
Särskild behörighet
Särskild behörighet för utbildning på forskarnivå i svenska har den som med godkänt resultat har ventilerat ett självständigt arbete inom svenska med didaktisk inriktning, svenska, svenska som andraspråk, nordiska språk eller annat relevant ämne om minst 15 hp på avancerad nivå. Om särskilda skäl föreligger kan Fakultetsnämnden för enskild sökande medge undantag från villkor för särskild behörighet.
Antagning och anställning
Utlysningen innebär dels antagning till utbildning på forskarnivå, dels anställning som doktorand vid Institutionen för kultur och lärande motsvarande högst fyra år på heltid. Forskarutbildningen motsvarar 240 högskolepoäng och avser att leda till doktorsexamen. Anställningen kan förlängas med högst ett år vid institutionstjänstgöring inom undervisning, forskning och administration (motsvarande högst 20 % av heltid). Andra skäl till förlängd anställning är ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer/ studentorganisationer eller föräldraledighet. Bestämmelser om doktorandanställningar finns i Högskoleförordningen 5 kap, 1-7 §§.
Anställningsdatum: 1 september 2026.
Ansökningsförfarande
För mer information se webbsidan FAQ på sh.se. Ansök genom Södertörn högskolas webbaserade rekryteringssystem "ReachMee".
En ansökan kan skrivas på svenska/norska/danska eller engelska och måste innehålla:
• ansökningsbrev
• curriculum vitae
• examensbevis och intyg som visar behörighet att söka tjänsten (om skrivna på andra språk än de som nämns ovan måste du bifoga översatta dokument)
• kandidat- och magister- eller masteruppsats enligt ämnets krav på särskild behörighet (om skrivna på andra språk än de som nämns ovan måste en översatt sammanfattning till något av språken bifogas på 5-6 sidor, ca 14 000 tecken)
• forsknings-/projektplan som tydliggör projektets relevans för svenska och Utbildningsvetenskapliga studier (1000-1500 ord)
• två referenser med kontaktuppgifter.
Om publikationer finns, kan högst tre bifogas ansökan.
Ansökan som vid ansökningstidens utgång är ofullständig behandlas inte.
Slutdatum för ansökan: 11 februari 2026 kl. 23:59
Kontakter
Jenny Magnusson, professor i svenska, studierektor i svenskämnets forskarutbildning och forskningsledare för lärarutbildningen, jenny.magnusson@sh.se
, +46 (0)8 608 50 41
Liza Haglund, studierektor för Utbildningsvetenskapliga studier, liza.haglund@sh.se
, +46 (0)8 608 49 30, +46 (0)73 534 86 97
Mirjam Bargello Lindberg, HR-generalist vid Institutionen för kultur och lärande, mirjam.bargello.lindberg@sh.se
