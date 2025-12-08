Embeddedutvecklare inom Python och C
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
Vill du jobba med avancerad embeddedutveckling som faktiskt gör skillnad för samhället? Hos vår kund blir du en nyckelperson i utvecklingen av nästa generations kontrollsystem för vatten- och avloppspumpstationer - teknik som varje dag bidrar till att människor får rent vatten och att samhällens infrastruktur fungerar.
OM TJÄNSTEN:
Som Embeddedutvecklare hos vår kund arbetar du med att utveckla nästa generations kontrollsystem för vatten- och avloppspumpstationer. Du blir en del av ett leveransteam som ansvarar för att utveckla, testa och leverera produktionsmjukvara. Du arbetar i en modern och modulär plattform med både Yocto Linux och Zephyr, där huvudlogiken utvecklas i Python/C och körs på en kraftfull huvudmodul, medan mindre C-baserade moduler samlar in data från sensorer och pumpar. Det är en komplex produkt med många delar som ska fungera ihop, och du får arbeta nära systemarkitekter, produktägare och andra seniora utvecklare. Du får stort ansvar och stort inflytande: du är med och läser feature descriptions, tar fram tekniska lösningsförslag och ansvarar för implementationen hela vägen in i produkten.
Arbetssättet är agilt med parprogrammering, mobb-sessioner och täta tekniska diskussioner - perfekt om du gillar att lära, dela och förbättra tillsammans med teamet. Dessutom erbjuds du ett internationellt samarbete med team i andra länder och en vardag där du både jobbar i virtuell testmiljö och i labb med riktig hårdvara. Det här är en roll för dig som vill lösa riktiga problem, utvecklas tekniskt och bidra till en produkt som verkligen betyder något.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Läsa feature descriptions (FT) och ta fram implementation proposals (IP)
Utveckla mjukvara i Linux (Python/C) och Zephyr (C)
Interagera med hårdvara och nya moduler
Skriva teststrategier och bidra i regressions- och HIL-testning
Leverera kod via CI/CD-flöden
Vara delaktig i design, problemlösning och kontinuerliga förbättringar
Teknisk miljö:
Huvudsystem: Yocto Linux på ST i.MX6
• Applikation utvecklad i Python som C-kompileras
Moduler: Zephyr RTOS
• C-applikationer för sensorinhämtning och kommunikation mot huvudmodulen
Utvecklingsmiljö: Debian, PyCharm, VSCode
Verktyg: Bitbucket, Confluence, Jira, Jenkins
Testmiljö: HIL-riggar och virtuella regressionsmiljöer med ett egenutvecklat Python-baserat testramverk
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom inbyggda system eller likvärdig utbildning
Har minst 1 års erfarenhet av embeddedutveckling (C, Python, Linux) i produktionsmiljö, där du levererat produktionsmjukvara
Har erfarenhet av CI/CD-koncept (t.ex. Jenkins)
Är van vid agilt arbete och samarbete i större utvecklingsteam
Talar och skriver flytande engelska, svenska är meriterande
Det är meriterande med kunskaper och erfarenheter av Zephyr, RTOS, Debian, PyCharm, VSCode, Bitbucket, Confluence, Jira, Jenkins, HIL-riggar.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer att vara anställd av Friday. Ambitionen från kund och vår sida är att du på sikt blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Alice Tegebro
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
