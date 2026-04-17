Embeddedutvecklare - Utveckla Axis Linux-baserade plattformar
Som Embeddedutvecklare får du utveckla Linux-kernel för avancerade, egenutvecklade plattformar i teknikens framkant. Du kliver in i ett erfaret team där du arbetar nära både hårdvara och mjukvara och får möjlighet att påverka framtidens plattformar.
Beskrivning av tjänsten
Som Embeddedutvecklare arbetar du i ett team som ansvarar för lågnivåmjukvaran och utvecklingen av Linux-kernel för Axis plattformar. Rollen innebär att du deltar i hela plattformsutvecklingsprocessen - från bring-up av ny hårdvara till validering, felsökning och löpande underhåll av Linux-kernel. Du arbetar med att få hårdvaran att kommunicera med mjukvaran, analysera fel, utveckla drivrutiner samt bidra i upstream-aktiviteter inom open source.
Teamet arbetar både med vidareutveckling av befintliga plattformar och framtagning av kommande generationer, inklusive analys, bring-up, validering och förbättring av hårdvaru- och mjukvarustöd.
I rollen ingår även arbete i labbmiljö med oscilloskop, signalmätningar och debugging.
Sammanfattning:
Bring-up, validering, debugging och kernelutveckling
Drivrutinsutveckling, felsökning och arbete mot open source/upstream
Analys och förberedelser inför framtida hårdvara och plattformar
Om den vi söker
Vi söker en Embeddedutvecklare med ingenjörsbakgrund inom teknisk fysik, elektroteknik eller datateknik. Du har god förståelse för programmering i C och ett intresse för hur hårdvara och mjukvara samverkar. Erfarenhet av Linux-kernel, Raspberry Pi eller open-sourceprojekt är meriterande men inget krav.
Du behöver vara analytisk, nyfiken och noggrann samt trivas i en miljö där teamwork och kunskapsdelning är centralt. Den starka senioriteten i teamet innebär att du får goda förutsättningar att utvecklas - förutsatt att du har viljan och förmågan att lära nytt.
Skallkrav:
Goda kunskaper i svenska och engelska
Ingenjörsutbildning inom teknisk fysik, elektroteknik eller datateknik
Programmeringsvana i C
Meriterande:
Erfarenhet av Linux-kernel, exempelvis drivrutiner eller uppströmsarbete
Arbete i inbyggda Linux-miljöer, exempelvis scripting eller debugging
Erfarenhet av bootloaders, RTOS eller byggsystem för inbyggda plattformar
Erfarenhet av PCB-design eller annan hårdvarunära utveckling
Bidrag till open-sourceprojekt och vana av C/C++/Rust/Python eller felsökningsverktyg
Om Axis
Axis är ett globalt teknikföretag som utvecklar innovativa produkter och lösningar inom nätverksvideo, ljud och accesskontroll. Deras R&D-organisation arbetar med avancerad teknik i framkant och utvecklar egen hårdvara och mjukvara som används av kunder över hela världen.
Som Embeddedutvecklare blir du en del av FT Kernel - en central funktion inom teknikområdet som ansvarar för Linux-kernel och drivrutinsutveckling för både egenutvecklade och externa SoC:er. Teamet består av erfarna ingenjörer inom elektronikdesign, IP-utveckling och upstream-arbete och fungerar som intern kompetenspool i kernelrelaterade frågor. De arbetar nära flera utvecklingsdiscipliner och bidrar i allt från drivrutinsutveckling till plattformsvalidering.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Hyrrekrytering: För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Axis.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Arbetstider: 08:00-17:00
Placeringsort: Lund Så ansöker du
