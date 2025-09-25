Embedded-utvecklare
2025-09-25
Är du en erfaren embedded-utvecklare som drivs av att leverera vassa lösningar som förenklar kunders vardag? Är du prestigelös och vill jobba med likasinnade kollegor som värdesätter kunskapsdelning? Då hade gillat oss på Softhouse!
Vad du får hos oss
På Softhouse blir du en del av ett framåtsträvande bolag med korta beslutsvägar och högt i tak. Vi är prestigelösa teamspelare och drivs av att leverera produkter, tjänster och mjukvara av högsta kvalitet. Hos oss får du:
Utmanas tekniskt i en mix av kunduppdrag och leveransmodeller tillsammans med kompetenta kollegor.
Bidra med teknisk expertis vid pre-sales och införsäljning med potentiella kunder.
Individuellt anpassad kompetensutveckling och aktiv kunskapsdelning med andra Softhouse-kollegor, både lokalt och över kontoren.
En plats i ett team som gillar att ha roligt tillsammans. Vi hittar på allt från aw's, learning lunches, innebandy- och löpträning och andra hälsofrämjande aktiviteter.
Ett värderingstyrt bolag där vi alla känner igen oss i våra värdeord: Team, Enkelhet, Mod och Passion.
Vad vi letar efter hos dig
För oss handlar senioritet inte bara om antal års erfarenhet. Det handlar om fallenheten att vara en förtroendeingivande relationsskapare med kunder och kollegor. Om förmågan att ta sig an varierande roller, eller ledarhatten i ett projekt om så behövs. Det handlar om lyhördhet för kundens behov och ett driv att erbjuda bästa möjliga mjukvarulösning. Viljan att söka förbättring, lyfta teamet runt dig och hjälpa juniora kollegor att växa och lyckas.
Du fattar, senioritet kan innebära många saker - men mer specifikt, för att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har 6+ års erfarenhet av embedded-utveckling och C/C++
Erfarenhet av Cloud, Linux och/eller AI/ML
Trivs att jobba enligt agila principer och metoder
Vill ha närvarande ledare som verkligen bryr sig och som hjälper dig att lyckas i dina uppdrag
Behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift
Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område
Om Softhouse På Softhouse är vi ca 300 medarbetare fördelade på 10 kontor. I Malmö hittar du oss i Slagthuset, ett stenkast från centralstationen, där vi är runt 50 kollegor. Vi har kodat mjukvara sedan 1996, och tillsammans ser vi till att skapa lösningar som motsvarar våra kunders behov och överträffar deras förväntningar - vi levererar tjänster och mjukvara i världsklass.
