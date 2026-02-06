Embedded Systems Engineer till Fordonsindustrin!
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-02-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Är du en embeddedingenjör med god kunskap i C/C++ som vill ta nästa steg i karriären? Här får du möjlighet att arbeta i ett innovativt team i komplexa miljöer. Du kommer att arbeta med systemutveckling och även ta ett större ansvar för den övergripande designen. Sök redan idag - vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
Vår kund söker en Embedded Systems Engineer med fokus på integrationer och konfigurationer. Du blir en del av ett team i en komplex och högteknologisk miljö som arbetar med "Software Platform for High Performance Computing". Tjänsten ställer krav på struktur, ansvarstagande och förmåga att säkerställa kontinuitet samt kunskapsöverföring. Rollens syfte är att stärka och avlasta teamet samt säkerställa fordonets robusthet ur ett systemperspektiv. Du kommer att arbetar i CPRE-systemet, där funktionalitet hanteras ur ett helhetsperspektiv snarare än i isolerade komponenter.
ARBETSUPPGIFTER:Arbeta med integration, konfiguration och scripting av inbyggda system.
Ansvara för felsökning, analys och rapportering av systemrelaterade problem.
Ha ett tydligt mjukvaru- och systemperspektiv (C/C++).
Bidra till och ta ansvar för systemdesign.
Driva arbetet framåt operativt och ta ett tydligt ägarskap i rollen.
Kommunicera och samarbeta med interna och externa stakeholders.
Arbeta agilt i tvåveckorssprintar tillsammans med både juniora och seniora kollegor.
VI SÖKER DIG SOM:Kandidat/-civilingenjörsexamen inom datateknik, inbyggda system eller motsvarande.
2+ års praktisk erfarenhet av embedded-utveckling.
Goda kunskaper i C och C++.
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet av Linux i professionell miljö.
Arbetat i någon ansvarsfunktion, exempelvis Scrummaster eller liknande.
Har en master i "High performance computer systems"
Vidare lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vår kund söker en driven och kommunikativ person med ett strukturerat arbetssätt. Personen är en tydlig doer som tar ansvar, driver frågor framåt och trivs i teamorienterade miljöer. Ett problemlösande mindset, noggrannhet och initiativförmåga är viktiga egenskaper, liksom förmågan att samarbeta med olika intressenter.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kund och vår sida är att du därefter bli tillsvidareanställd hos kundföretaget.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Start: Omgående/Enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg.
Lön: Fast månadslön.
Ansök genom att klicka på "Sök tjänst". Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9727085