Embedded Software Engineer
Därför är detta jobb för dig
Du vill skapa produkter som gör skillnad och trivs när du arbetar i team som stöttar, utmanar och har kul tillsammans. Här jobbar vi med allt från att utveckla egna uppkopplade sensorer, smarta algoritmer för dataanalys och funktioner för styrsystem på både hög och låg nivå. Mindre bolag har använt oss som FoU-avdelning för att se vad de kan åstadkomma med elektronik och vi har utvecklat system som får farkoster att färdas autonomt. Vi är en mix av glada utvecklare och innovatörer, och vi hoppas att du också har en genuin nyfikenhet för teknik och en vilja att skapa något bra!
Du kommer att arbeta inom affärsområdet Software & Cloud, där vi hjälper kunder att utveckla framtidssäkra, storskaliga dator- och mjukvarusystem - från inbyggda system och elektronik till datadrivna företagsapplikationer, AI och molnbaserade lösningar.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Använd din tekniska expertis för att hjälpa kunder optimera deras embeddedlösningar.
Driva och bidra till utvecklingsprojekt - från att vidareutveckla befintliga produkter till att skapa nya från grunden.
Samarbeta med kollegor över olika discipliner för att lösa verkliga utmaningar.
Översätta komplexa tekniska idéer till begripligt språk, både för tekniker och icke-tekniker.
Håll koll på ny teknik och metoder för att driva innovation och förbättringar.Kvalifikationer
Erfarenhet av embeddedutveckling i språk som C, C++ eller Python.
Erfarenhet av hela produktutvecklingscykeln, från idé till implementation.
Stark bakgrund inom embedded eller mjukvaruteknik.
Intresse för att jobba inom områden som MedTech, Automotive eller försvar.
Kreativ problemlösare med en positiv inställning till teamwork.
Flytande i svenska i tal och skrift.
En spännande resa med Knightec Group
Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information
Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Örnsköldsvik, Magasinsallén 2. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Julia Uppman, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
