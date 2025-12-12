Embedded Software Engineer - Arm / Risc-V
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Vi utvecklar nästa generations avancerade militära sensor- och ledningsplattformar med modulär, öppen arkitektur. Våra datorplattformar använder ARM- och RISC-V-baserade processorer och använder Linux samt andra operativsystem som uppfyller militära krav. Systemen är en del av flyg- och säkerhetskritiska tillämpningar där robusthet, prestanda och säkerhet står i fokus.
Din roll
Som Embedded Software Engineer blir du en nyckelperson i utvecklingen av vår Common Networking Platform. Du arbetar med design och utveckling av inbyggd mjukvara på ARM och RISC-V, anpassning och integration av Linux och andra öppna operativsystem samt utveckling i vår modulära, öppna arkitektur.
Du bidrar till vår programmerbara nätverksstack och integrerar sensor- och ledningssystemmoduler i nära samarbete med interna team och externa partners. Rollen passar dig som vill arbeta i teknikens framkant och forma lösningar för säkerhetskritiska system. Publiceringsdatum2025-12-12Profil
Du är analytisk, strukturerad och trygg i tekniska beslut, och samarbetar effektivt med kollegor på ett lösningsorienterat sätt.
Vi söker dig som har
• Erfarenhet av embedded Linux
• Kunskap inom ARM och/eller RISC-V
• Erfarenhet av open architecture-systemdesign
• Erfarenhet av nätverksprotokoll samt integration av sensor-/ledningssystem
Det anses även meriterande om du har
• Erfarenhet av seL4 och Yocto-buildsystem
• Erfarenhet av RTOS, FPGA/SoC-integration och utveckling av försvars- eller säkerhetskritiska
• Erfarenhet av verifiering och formella metoder för höga assuransnivåer
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
