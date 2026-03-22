Embedded Engineer
Knightec Group AB
2026-03-22
Därför är detta jobb för dig
Knightec Group är med och utvecklar nästa generation av inbyggda och uppkopplade system. Tillsammans med våra kunder tar vi fram framtidssäkra mjukvaru- och hårdvarulösningar, från realtidssystem till molnintegrerade produkter.
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom embedded-utveckling som vill fortsätta att växa i rollen. Hos oss kommer du få som är intresserad av att jobba i projekt som spänner från klassisk embeddedutveckling till framtidens lösningar inom device to cloud, ett område där vi satsar stort.
Du blir en del av affärsområdet Software & Cloud, där vi i Göteborg är omkring 170 kompetenta och engagerade kollegor. Vi arbetar i en bredd av uppdrag, allt från hårdvarunära utveckling i realtidssystem till arkitektur och systemintegration med molnet.
Du kommer få arbeta i projekt som passar din erfarenhet och intressen, i våra inhouse-team eller ute hos kund. Samtidigt får du möjlighet att vara med och bidra i utvecklingen av vår device to cloud-satsning. Exempel på arbetsuppgifter:
Design och implementation av embedded-mjukvara i C/C++
Integration mellan inbyggda enheter och molnplattformar
Delta i kravarbete, arkitektur, test och kvalitetssäkring
Samarbete i tvärfunktionella team inom mjukvara, hårdvara och cloudKvalifikationer
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom embedded och som vill fortsätta utvecklas, både tekniskt och tillsammans med andra. Du gillar att arbeta brett och är nyfiken. Vi tror att du har:
Minst 3 års erfarenhet av C/C++-utveckling för inbyggda system
Civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik eller motsvarande
Erfarenhet av Python
Grundläggande erfarenhet av kravställning, design och test
Förståelse för realtidssystem och hårdvarunära utveckling
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Meriterande är erfarenhet av:
Embedded Linux och realtids-OS
Cloud-teknologier (AWS, Azure, Google Cloud)
CI/CD och moderna verktygskedjor
Cyber-/cloud-säkerhet
Projekt inom fordon, medtech, försvar eller andra reglerade branscher
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - vi tror att du är nyfiken, samarbetsinriktad och gärna delar med dig av din kunskap.
En spännande resa med Knightec Group
Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information
Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt kontor i Göteborg, Lindholmsallén 2. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Julia Uppman, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig!
