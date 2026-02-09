Elva AT-block
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-02-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Akademiska sjukhuset
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
AT vid Akademiska sjukhuset
AT i Region Uppsala genomförs vid Akademiska sjukhuset och inom primärvård i hela Uppsala län.
Tolv månaders tjänstgöring genomförs vid Akademiska sjukhuset och sex månader genomförs vid någon av vårdcentralerna inom länet.
Vi utlyser nu elva AT-block för 18 månaders tjänstgöring. I blocket ingår:
• invärtesmedicinska specialiteter 4.5 månader
• kirurgiska specialiteter 4.5 månader
• psykiatri 3 månader
• allmänmedicin 6 månaderPubliceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
Du som söker ska ha läkarexamensbevis vid tillträdet.
Meriterande
Upp till sex månaders klinisk erfarenhet som vikarierande läkare är meriterande i denna rekrytering. Tidigare erfarenhet av arbete i Region Uppsala är meriterande. Annan relevant erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård kan också vara meriterade. Pedagogiska erfarenheter och/eller erfarenhet av forskning är meriterande.
Notera att vi även utlyser sju AT-block för forskare vid Akademiska sjukhuset. Om du är intresserad av forskarutbildning eller forskning parallellt med din AT välkomnar vi din ansökan till pågående utlysning av forskar-AT/länk/. Du är möjligt att ansöka om både AT och AT för forskare.
Vi utlyser även ett pedagogiskt AT-block. Om du är intresserad av att stärka din kompetens inom utbildning välkomnar vi din ansökan till pågående utlysning av pedagogisk AT/länk/. Du är möjligt att ansöka om både AT och pedagogisk AT.
Din kompetens
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta kliniskt på universitetssjukhus och också få erfarenhet av primärvård. Som person är du noggrann och strukturerad. Du är också flexibel, har god samarbetsförmåga och omdöme.
Vi rekryterar för framtiden ser gärna att du som söker vill fortsätta att utvecklas i Region Uppsala efter din AT.
Din ansökan ska innehålla:
• Läkarexamensbevis, om du har hunnit få din läkarexamen, i annat fall ska den lämnas in till AT-enheten innan anställningsavtal kan utfärdas
• CV där din utbildning och erfarenhet framgår
• Tre referenspersoner
• Tjänstgöringsintyg som styrker din tidigare erfarenhet. Andra intyg kan godtas förutsatt att de innehåller period (år-månad-dag - åå-mm-dd) och omfattning och är signerade
• Intyg som styrker eventuell pedagogisk erfarenhet eller forskningserfarenhet
• Om du har utländsk läkarexamen ska du bifoga beslut från Socialstyrelsen om att göra allmäntjänstgöring, AT. Intyg om språkkunskaper i svenska motsvarande svenska C1/svenska som andraspråk 3 ska också bifogas
Ett eventuellt erbjudande om tjänst sker efter en sammanvägning av formella meriter och intervjuer.
Viktig information om din ansökan
Vi har bara möjlighet att behandla fullständiga ansökningar.
Som sökande har du ansvar för att kontrollera att din ansökan är komplett. Dina underlag ska vara uppladdade senast sista ansökningsdag.
Vi vill att du besvarar samtliga frågor i ansökningsformuläret.
Vi vill att du i ditt personliga brev beskriver varför du söker AT i Region Uppsala.
I ditt CV behöver du ange år/månad/dag till år/månad/dag för tidigare anställningar och anställningens omfattning i procent.
Övrig information
Intervjuer genomförs på Akademiska sjukhuset under vecka 12, 2026.
Tjänstgöringsstart är planerad till vecka 36, 2026
I denna rekrytering planerar vi att anställa elva AT-läkare.
Vi erbjuder
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
AT-chef Pernilla Rundlöf Nygren at.rekrytering@regionuppsala.se
Facklig kontakt Upplands allmänna läkarförening ual@lsf.se
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS178/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9729869