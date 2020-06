Elprojekteringsledare till GC gruppen - Experis AB - Byggjobb i Landskrona

Prenumerera på nya jobb hos Experis AB

Experis AB / Byggjobb / Landskrona2020-06-11Denna rekrytering görs i samarbete med Manpower AB. Du blir anställd hos GC gruppen AB.Vad erbjuder GC gruppen dig?Du får ett omväxlande och fritt arbete i ett expansivt och framgångsrikt företag. Du får en erfaren Projekteringsledare och du jobbar nära en ödmjuk och kunnig projektörskollega. Hos oss kommer du tillåtas att växa genom ansvar och vi vill att du utvecklas tillsammans med företaget. GC gruppen erbjuder även konkurrenskraftiga förmåner och en trevlig och stark arbetsplatskultur, präglad av ödmjuk hjälpsamhet och stark stolthet för sina projekt.GC gruppens trevliga kontor ligger endast fem minuters gångväg från Landskrona Station.Egna parkeringsplatser finns också.2020-06-11* projektering i 3D och 2D av installationer inom olika byggprojekt (fokus på nybyggnationer), med inriktning kraft och tele. Även prefabprojektering med nycklar och i 3D förekommer.* arbeta nära vår kalkylator och våra projektledare som ansvarar för de olika projekten.* ansvara för mycket egen kundkontakt och delta i projekteringsmöte hos kund.* ansvara för eget kalkylarbete och att projektets ekonomiska aspekter diskuteras och stäms av.* aktivt engagera dig för behovsförsäljning för kundens bästa resultat.GC gruppen är en elinstallatör med projektering i egen regi. Företaget har som ambition att utföra all projektering utan extern hjälp. De senaste årens orderingång har lett till att projekteringsavdelningen behöver utökas. Vi söker därför dig som är en erfaren Elprojektör för att möta våra nya och spännande uppdrag.Vem är du?Vi tror att du minst har en examen på gymnasienivå med el- eller teleinriktning (eller motsvarande) samt några års arbetslivserfarenhet av att jobba med projektering inom elinstallation. Krav för tjänsten är erfarenhet och vana av CAD som projekteringsverktyg, vi arbetar i Magicad. Har du erfarenhet från kalkyl så är det meriterande.Som person är du initiativtagande, sätter gärna igång aktiviteter och drivs av att leverera höga resultat tillsammans med dina kollegor. Det är en förutsättning att du tycker om att arbeta i projektform och har god förståelse för projektekonomi. För att lyckas i rollen och trivas hos oss behöver du ha ett stort engagemang för ditt arbete och förmågan att även kunna jobba självständigt och flexibelt.Likväl har du lätt för att samarbeta, både med kunder och kollegor och du motiveras verkligen av tanken på att få arbeta brett och att allt kan hända, eftersom vi arbetar tätt tillsammans med våra kunder.Är det dig vi söker?Välkommen att ansöka med CV och motivering till varför just du passar för jobbet och för GC gruppen.Vi hoppas att just du är den vi söker!I denna rekrytering samarbetar vi med Manpower och för frågor ber vi dig kontakt Rekryteringskonsult Nadia Milotti, nadia.milotti@manpower.se eller mobil 0725465039. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten tillsätts efter överenskommelse.Om GC gruppenGC gruppen är ett Landskronabaserat företag inom elbranschen som erbjuder sina kunder ett komplett utbud, en effektiv och kompetent service inom områdena elinstallation, industriservice och automation samt data- och telekommunikation. Verksamheten har bedrivits sedan 1993 och vi är nu runt 70 medarbetare och omsätter cirka 100 MSEK. Du kan läsa mer på www.gcgruppen.com Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2020-07-09Experis AB5260778