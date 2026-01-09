Elmontage
2026-01-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Elmontörer sökes till spännande uppdrag - Bli en del av vårt team!
Elmontörer sökes till spännande uppdrag - Bli en del av vårt team!

Är du elmontör och söker nya utmaningar? Vi på IndustriQompetens, som stöttat industrin i över 25 år, söker nu drivna och noggranna elmontörer för uppdrag hos våra kunder runtom i Mälardalen, främst kring Västerås.

Om tjänsten
Som elmontör hos oss kommer du att arbeta med varierande uppdrag hos våra kunder i industrin. Arbetet som elmontör innebär montage av elektrisk utrustning, mekanisk montering och att koppla enligt kretsschema, förbindningstabell eller efter ritning.
Vi söker elmontörer till vår egen personal för tillsvidareanställning. Du kommer arbeta på längre eller ibland lite kortare uppdrag ute hos våra kunder.
Vi söker dig som:
Har el-utbildning, eller motsvarande t.ex. styr- och regler eller elautomation.
Grundförståelse inom el är ett krav på grund av elsäkerhet.
Har erfarenhet av elinstallationer.
Innehar B-auktorisation (tidigare BB1 och BB2).
Kan läsa elritningar och arbeta självständigt.
Är noggrann, flexibel och har god samarbetsförmåga,
Har B-körkort.
Vi erbjuder:
Trygg anställning med kollektivavtal.
Bra villkor och lön enligt överenskommelse.
Personlig kontakt och stöd från engagerad konsultchef.
Möjlighet att prova på olika arbetsplatser och utvecklas i yrket.Så ansöker du
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Vi börjar normalt med en visstidsanställning för att både du och vi ska få chans att lära känna varandra ordentligt innan vi går över till en tillsvidareanställning hos IQ eller något av våra kundföretag. Beroende på din bakgrund och referenser kan det naturligtvis vara aktuellt med en tillsvidareanställning direkt från start.
Du får en fast månadslön och övriga ersättningar enligt teknikavtalet som är det kollektivavtal vi och de flesta av våra kunder är anslutna till.
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Vi ser långsiktigt på dig som anställd och vårt mål är alltid att du som har rätt förutsättningar ska kunna erbjudas en tillsvidareanställning. Idag är ungefär hälften av våra medarbetare tillsvidareanställda hos oss.
Stämmer ovan in på dig? Då är just du den vi behöver!
Välkommen till IndustriQompetens - vi bygger din framtid tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industriqompetens Mälardalen AB
(org.nr 556587-7759) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
IndustriQompetens Mälardalen AB Kontakt
Peter Nilsson peter@industriqompetens.se Jobbnummer
9676770