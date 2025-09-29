Elkraftstekniker
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Strömsund Visa alla elektronikjobb i Strömsund
2025-09-29
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Strömsund
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
, Östersund
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Vi är Vattenfall Services - YouTube
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Elkraftstekniker som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som Elkraftstekniker kommer du jobba med projekt för helhetslösningar för om- och nybyggnation inom Lokalnät för spänningsnivå 0,4-24Kv. Det kan vara allt från att bygga om befintlig ledning, gräva ner ledning eller bygga något helt nytt.
Förutom det tekniska arbetet är även dessa några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för samt leda underentreprenörer
Dokumentera och informera om arbetets framdrift
Medverka för ett säkert arbete ute i fält för dig och dina kollegor
Resor förekommer
Kravspecifikation
Som Elkraftstekniker hos oss är du företagets viktigaste tillgång för arbetet som utförs i fält. Vi söker därför dig som är engagerad och som alltid ställer upp för dina kollegor. Du motiveras av att erbjuda service och kvalitet gentemot dina kollegor samt kunder och du agerar alltid affärsmässigt i ditt arbete.
Självständighet är en stor del av arbetet och är en viktig del för att kunna föra arbetet framåt. Vi söker därför dig som tar ansvar och har ett stort engagemang för dina uppdrag. Du skulle aldrig låta lönsamhet gå före säkerhet. Hos oss på Vattenfall Services kommer säkerheten alltid först!
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
Gymnasial utbildning inom el, energi eller teknik. Alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser är likvärdig
Arbetslivserfarenhet inom el- eller elkraftsområdet
B-körkort då resor i tjänsten förekommer
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort Sollefteå eller Strömsund (hemstationering)
Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande Matkala Nordlund Karolina karro.matkalanordlund@vattenfall.com
. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Anders Nielsen, anders1.nielsen@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Alma Svensson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober 2025 Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Löpande urval kan förekomma.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
833 35 STRÖMSUND Arbetsplats
Strömsund - Vattenfall Jobbnummer
9530028