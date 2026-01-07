Elkraftsingenjör till Vattenfall
2026-01-07
Har du ett stort tekniskt intresse och förståelse av elnätets funktion? Vattenfall söker nu deras nästa elkraftsingenjör som vill ha ett utmanande arbete i ett professionellt och hjälpsamt team där du får nyttja dina teknikkunskaper till max. Låter det intressant? Varmt välkommen in med din ansökan.
OM TJÄNSTEN
På Vattenfall drivs en mångfald av unika talanger mot ett gemensamt mål - att göra världen fossilfri inom en generation. Här har du som elkraftingenjör en chans att bidra med din expertis och upptäcka dina styrkor, och inte minst bidra till förändring i områden som verkligen gör skillnad!
Arbetet innebär att du säkerhetsvärderar och gör förebyggande underhåll på elkraftverk samt genomför analyser och beräkningar inom ämnesområdet elkraft. Detta för att identifiera brister och gap för planeringen av åtgärder inom el-området. Elkraftverken är utplacerade i Karlstad och Säffle med omnejd.
Du erbjuds
• Stora möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt tillsammans med branschkunniga kollegor
• Goda möjligheter till flexibla arbetsdagar
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av deras tjänster säkerhetsklassade. Det kan komma att bli aktuellt med säkerhetsprövning innan uppdraget kan påbörjas, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kommer att informeras om detta under rekryteringsprocessen.
Dina arbetsuppgifter
Arbetetsuppgifterna kommer att vara varierande och inkluderar både administrativa uppgifter och mer "hands on" ute på elstationer. Några av de mest förekommande arbetsuppgifterna är:
• Underhållsprovning av reläskydd
• Idrifttagning, konfigurering och provning av kontrollanläggningar
• Felsökning och reläomställningar
• Arbete med fjärrkontroller och övrig stationsutrustning
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad högskole- eller universitetsutbildning inom elektronik, elkraft eller energi
• Har erfarenhet inom området och vill utvecklas
• Har god datorvana
• Besitter goda kunskaper i svenska och engelska
• Innehar B-körkort
Meriterande om du:
• Har kunskap om reläskyddsfilosofi, konfigurering och erfarenhet av arbete i CAD-baserad miljö
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående
• Problemlösande
• Strukturerad
• Serviceinriktad
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Du kommer att utgå ifrån Karlstad eller Säffle
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 19 000 anställda. I mer än 100 år har vi elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Läs mer om Vattenfall på deras hemsida Varaktighet, arbetstid, etc.
