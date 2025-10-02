Elkraftingenjör - Senior Engineer, Västerås
Primecomp AB / Elektronikjobb / Västerås
2025-10-02
PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.
Vi söker en erfaren elkraftingenjör till Hitachi Energy i Västerås. Du kommer att arbeta med planering, konstruktion, testning och driftsättning av högspänningssystem (HV) och tillhörande komponenter. Rollen innebär både självständigt tekniskt arbete och samarbete med andra ingenjörer i Sverige och internationellt.
Du kommer att delta i projekt som bidrar till en säker, hållbar och kostnadseffektiv elförsörjning, och får möjlighet att påverka utvecklingen mot en grönare framtid.Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Planera och utföra elkrafttekniska analyser och beräkningar, t.ex. kabeldimensionering och nätstudier.
Delta i design och konstruktion av högspänningssystem samt tillhörande anläggningsdelar.
Testa och verifiera systemlösningar före leverans.
Samarbeta med kollegor och kunder i projekt inom Europa, Asien, Afrika och Oceanien.
Bidra med tekniskt stöd i komplexa projekt och bidra till lösningar på tekniska problem.
Följa säkerhetsrutiner och företagets värderingar - säkerhet och integritet i första hand. Kvalifikationer
Civil- eller högskoleingenjör inom elkraft, elektroteknik eller motsvarande.
Minst 6 års erfarenhet inom elkraftssystem, högspänning eller relaterat område.
Goda kunskaper i SCADA, nätberäkning eller kraftsystemanalys är meriterande.
Erfarenhet av optimering, automationssystem (GMS/EMS) eller liknande ses som ett plus.
Flytande engelska i tal och skrift (svenska är en fördel).
Beredd att resa inom Sverige och internationellt. Dina personliga egenskaper
Analytisk och strukturerad.
Kommunikativ och samarbetsinriktad.
Trivs i en internationell miljö med varierande tekniska utmaningar.
Arbetsplats och flexibilitet Tjänsten är baserad i Västerås, men det finns möjlighet att arbeta två dagar per vecka hemifrån. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PrimeComp AB
(org.nr 556912-4950) Arbetsplats
PrimeComp Kontakt
Donesito Gonzalez donne.gonzalez@primecomp.se +46 70-404 26 66 Jobbnummer
