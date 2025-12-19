Elkonstruktör till Västerås
2025-12-19
UTVALD! Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och vi vill att det skall märkas, hos oss ska man bli sedd och hörd. Våra kunder skall vända sig till oss för att få de Utvalda. Vi tillhandahåller ingenjörstjänster inom produktutveckling och vår kompetens finns inom teknikområdena Mekanik, Inbyggda system, Elkraft och El/automation. Vi är verksamma med kontor i Göteborg, Malmö, Jönköping, Linköping, Växjö, Stockholm, Örebro, Västerås, Järfälla, Borlänge och Ludvika.
Nytt år, nya utmaningar? Vi söker nu en ny kollega till vårt Team i Västerås!
IKG är ett teknikkonsultföretag som jobbar mot produktutvecklande företag inom flera olika branscher. Vi startade 1990 i Västerås och finns idag på tio olika orter; Göteborg, Malmö, Jönköping, Linköping, Växjö, Örebro, Västerås, Järfälla, Borlänge och Ludvika. Vår vision är att hitta rätt person till rätt uppdrag. Vi sätter våra medarbetare i fokus och söker nu ambitiösa personer som vill vara med och utveckla framtidens IKG-team.
IKG ser en mycket god efterfrågan på elkonstruktörer. Vi söker DIG som är redo för en ny utmaning i en roll med mycket ansvar och krav på tidsenliga leveranser med god kvalitet.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
IKG erbjuder en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där du har möjlighet att växa och utveckla dina kompetenser. Som del av vårt team kommer du att arbeta med spännande projekt i samarbete med våra kunder. Med vår omfattande kundbas och etablerade samarbetspartners garanterar vi en unik arbetsupplevelse, där du spelar en central roll i att forma framtiden för branschen.
Arbetet sker ute hos kund. Här får du möjlighet att arbeta med engagerade kollegor och delta i projekt som verkligen gör skillnad för samhället.
Kompetens och erfarenhet som efterfrågas:
• Eftergymnasial utbildning inom el/elkraft, alternativt flerårig relevant arbetslivserfarenhet
• Minst 2 års erfarenhet inom elkonstruktion
• Behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift
• Du kan något av följande verktyg: E3, elMaster, AutodCAD Electrrical och ElProCad
• Du har jobbat med konstruktion av kontrollskåp
Meriterande:
• Kunskaper inom PLC-system, distribuerade I/O, fältbusskommunikation, systemarkitektur, funktionsutveckling är meriterande.Dina personliga egenskaper
• Tycker om att arbeta i team men har även förmågan att driva ditt arbete framåt individuellt
• Är organiserad och strukturerad i sitt arbete
• Tycker om att sprida glädje och positivitet på arbetsplatsen
Som medarbetare hos IKG kommer du att ha ett spännande arbete och jobba med kunder som är världsledande inom sina områden. Du kommer att ges möjlighet att ta ansvar för tid, teknik och kostnad i olika projekt och se till att projektteamet arbetar mot samma mål. Som konsulterande ingenjör hos IKG får du jobba i utvecklande och utmanande miljöer där du utformar tekniska lösningar ute hos kund.
Vad erbjuds du som konsult på IKG?
• Marknadens högsta friskvårdsbidrag på 5000 kronor årligen
• Fast månadslön oberoende av uppdrag
• Sex veckors betald semester per år
• Bonusmöjligheter (upp till 2000 kr/månaden)
• Kollektivavtal (Tjänstepension, sjukersättning, försäkring, föräldraledighetstillägg)
• Flexibla arbetstider
• Varierande arbetsuppgifter, produkter och system
• Möjlighet att utveckla dina tekniska kunskaper inom olika områden
• Jobba med både kunder och dess leverantörer inom olika branscher
• Skapa kontaktnät för din framtida karriär
• Företagshälsovård
• Delaktighet i ett fantastiskt team som regelbundet träffas vid olika IKG-event och möten
Varför IKG?
Vi värdesätter känslan av samhörighet! Genom en öppen dialog och stöd från din närmsta chef ser vi till att arbetet blir rätt för just dig. Regelbundna träffar och aktiviteter med kollegor gör att du snabbt blir en i teamet. På IKG sätter vi välmående i fokus med hjälp av rätt förmåner, marknadens högsta friskvårdsbidrag och en flexibilitet som skapar möjlighet att kombinera arbete och fritid.
Tillsammans bygger vi en stark och framgångsrik enhet och skapar en samhörighet som gör skillnad.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
