Elkonstruktör till Karlstad - Framtiden i Sverige AB - Elkraftsjobb i Karlstad

Framtiden i Sverige AB / Elkraftsjobb / Karlstad2021-04-02Har du erfarenhet inom elkonstruktion och projektering? VIll du arbeta på ett av Sveriges mest attraktiva konsultbolag? Då ser jag fram emot din ansökan.2021-04-02Din roll som elkonstruktör innebär att vara delaktig i diverse projekt och ta fram ritningsunderlag i form av allt som rör det eltekniska, allt från brand, el/tele, bredband, larm, belysning och installationsel. Du kommer att få en gedigen introduktion in i din nya yrkesroll för att på sikt kunna ta dig an och leda dina egna projekt.Man arbetar främst mot den offentliga sektorn och gör ritningsunderlag mot exempelvis förskolor, skolor, sjukhus och övriga lokaler.Företaget som vi samarbetar är en av Sveriges största konsultbolag med avdelningar inom hela tekniksektorn vilket också är deras stora styrka. All kompetens finns inom väggarna i såväl Karlstad som resterande Sverige.Mer information om företaget ges vid tillfället.Som elkonstruktör ser vi till dig som har en relevant eftergymnasial utbildning mot elkonstruktion eller likvärdig yrkeserfarenhet. Vi ser att du är driven, har ett gediget intresse och viljan att arbeta som konsult och vara med och bidra till att arbetsgruppen växer och tar sig framåt.Skallkrav:Svenska & engelska i tal & skriftArbetserfarenhet och kunskaper inom CAD programmet; RevitKörkort BMeriterande:Kunskaper i AutoCADSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Enligt överenskommelseLön: Enligt överenskommelseOrt: KarlstadArbetstider: 07.00-16.00Kontaktperson(er)Carl JosefssonSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671065