Elkonstruktör till Fortum
2026-04-27
Välkommen att tillsammans med oss värna om och utveckla Sveriges vattenkraft! Vi söker en elkonstruktör som ska bidra till både förnyelse och tryggt underhåll av våra anläggningar. Här arbetar du nära engagerade och erfarna kollegor och får möjlighet att påverka framtidens hållbara energilösningar.Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Fortum har ett starkt fokus på vattenkraft, och i denna roll blir du en del av region Norr. Som elkonstruktör arbetar du i projekt kopplade till både underhåll och utveckling, där du bidrar till hög driftsäkerhet samtidigt som du är med och driver tekniska förbättringar och ökad digitalisering.
Du erbjuds:
En möjlighet att arbeta med samhällsviktig infrastruktur och bidra till framtidens hållbara energilösningar
En varierad roll med stort eget ansvar där du får arbeta både tekniskt och projektbaserat
Goda utvecklingsmöjligheter i ett erfaret team med hög kompetens och stark gemenskapDina arbetsuppgifter
Rollen innebär att detaljerat utveckla och underhålla elkonstruktioner för vattenkraftsanläggningar, från initiala skisser till färdig idrifttagning, samt säkerställa hög kvalitet på all teknisk dokumentation.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med elkonstruktion inom el-, styr- och reglersystem
Delta i hela projektcykeln, från uppstart, underlag till idrifttagning och slutdokumentation
Delta i utvecklings- och förbättringsprojekt
Säkerställa att Fortums standarder för el och kontrollutrustning samt dokumentationshantering följs
Vi söker dig som
Har utbildning inom elkraft och/eller automation alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Har tidigare arbetslivserfarenhet inom elkonstruktion och instrumentering
Har erfarenhet av att konstruera i Elprocad med applikationer
Har goda kunskaper i svenska och engelska, då det krävs i det dagliga arbetet
Har B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från vattenkraft eller arbete med turbin- och generatoranläggningar
Kunskap om DOK80
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi söker dig som är målmedveten, ordningsam och ansvarstagande, och som har en stark intellektuell nyfikenhet. Rollen kräver att du är kommunikativ, prestigelös och trygg i att flagga i god tid om du riskerar att inte hinna med. Vi värdesätter ett respektfullt samarbete där du, genom ditt eget ansvarstagande och driv, aktivt söker den information du behöver, tar initiativ och vid osäkerhet involverar kollegor för att få arbetet att gå framåt.
Övrig info:
I samband med intervjufas i den här rekryteringsprocessen kommer vi be kandidater visa upp utdrag ur belastningsregistret. Detta för att rollen på Fortum på sikt troligtvis kommer innebära arbete i säkerhetsklassade projekt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "WQAV09". Omfattning Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
852 34 SUNDSVALL
