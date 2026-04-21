Elkonstruktör Syd Vattenfall Eldstribution
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Nyköping Visa alla elektronikjobb i Nyköping
2026-04-21
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett hållbart samhälle. Läs mer om hur det är att arbeta här
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en del av en samhällsviktig verksamhet med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Nu söker vi flera erfarna Elkonstruktörer som vill vara med och bygga upp framtidens underhållsverksamhet!
Vi står inför en av Vattenfall Eldistributions största satsningar någonsin - en historisk kraftsamling för att bygga en starkare, mer motståndskraftig och helt egen förmåga inom underhåll, felsökning och reparation. I en tid när omvärlden ställer allt högre krav på robusthet och uthållighet tar vi avgörande steg för att säkra ett elnät som klarar svåra förhållanden och levererar när det behövs som mest.
Om rollen
Som Elkraftskonstruktör med fokus på station och kontrollutrustning är du en nyckelperson i våra reinvesteringsprojekt inom elnätet 0,4-400 kV. Du driver konstruktionen från krav och tekniska vägval till detaljkonstruktion, upphandlingsunderlag och färdig dokumentation. Arbetena genomförs i huvudsak tillsammans med vår egen underhållsorganisation, vilket innebär att du har nära dialog med de som ska bygga, prova och förvalta anläggningen. I rollen säkerställer du också att arbetsmiljö och säkerhet beaktas i alla skeden från designval och arbetsberedningar till genomförande och överlämning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Ta fram och kvalitetssäkra konstruktionsunderlag (enlinjescheman, kretsscheman, förbindningstabeller, montageunderlag samt layouter/skåplayouter)
Utarbeta tekniska beskrivningar och underlag samt ge tekniskt stöd under genomförandet
Säkerställa att konstruktionen uppfyller krav, standarder och interna riktlinjer samt bidra i tekniska vägval och lösningsdiskussioner
Driva dokumentationen hela vägen till överlämning, inklusive uppdateringar och relationshandlingar efter byggnation/drifttagning
Samordna och kravställa mot entreprenörer/leverantörer i de delar av projekten där externa resurser används
Vid behov arbeta med reläskydd/IED och kommunikation i stationsmiljö, exempelvis IEC 61850 samt stöd kopplat till stationsnätverk
Kravspecifikation
Vi söker dig som är analytisk och trivs med att arbeta med komplexa tekniska frågeställningar. Du har en god samarbetsförmåga, delar gärna med dig av din kompetens och bidrar till helheten i teamet. Samtidigt är du ansvarstagande, driver dina arbetsuppgifter i mål och är trygg i att be om stöd när det behövs.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom elkraft/elektroteknik (högskole-/civilingenjör) eller motsvarande erfarenhetsbaserad kompetens
Erfarenhet av elkraftkonstruktion i projektmiljö
Vana att ta fram konstruktionsunderlag: enlinjescheman, kretsscheman, förbindningstabeller, montageunderlag och layouter/skåplayouter
God CAD-vana
Strukturerad och kvalitetsmedveten, tar ansvar för tekniska leveranser och trivs i samarbete med många intressenter
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av distributionsprojekt/stations- och kontrollanläggningar.
Reläskydd/IED och IEC 61850 (konfigurering/provning, t.ex. SCD/GOOSE/MMS där relevant)
Erfarenhet av provning/drifttagning/felsökning av kontrollanläggning
Erfarenhet av upphandlingsunderlag och tekniskt stöd under upphandling
Vana att ta fram relationshandlingar och slutföra dokumentation efter byggnation
Ytterligare information
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner - Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Trollhättan, Åmål, Borås, Göteborg, Skövde, Motala, Linköping, Kimstad, Sköldinge, Nyköping, Södertälje eller Sollentuna med omnejd. Hemstationering kan komma att bli aktuellt.
Kontaktpersoner
För mer information om tjänsten kontakta Avdelningschef Jan Olegren, jan.olegren@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Amanda Pehrson, amanda.pehrson@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2026! Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Nyköping (visa karta
)
611 31 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyköping Jobbnummer
9866714