Elkonstruktör, Karlskrona

På Eurocon utvecklar vi skräddarsydda lösningar som bidrar till en smartare och mer hållbar industri.
Här får du vara med och arbeta med teknik som gör verklig skillnad i våra kunders anläggningar. Läs mer om tjänsten nedan och välkommen med din ansökan!
På Eurocon i Karlskrona fortsätter vi att växa och söker dig som vill vara en del av den utvecklingen. Som elkonstruktör får du bidra med din kompetens i en verksamhet som präglas av nära samarbete, teknisk kunskap och ett långsiktigt arbetssätt. Vi arbetar tillsammans med våra kunder i deras omställning mot mer effektiva och hållbara lösningar. Här får du en roll där du kan påverka, utvecklas och vara en del av ett team med god sammanhållning som har roligt på jobbet.
OM JOBBET
Som elkonstruktör på Eurocon får du en varierad och utvecklande roll där du arbetar med tekniska lösningar inom industrins omställning. Vi deltar i hela konstruktionsprocessen, från förstudier till driftsatta anläggningar.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
- framtagning av förstudier, funktionsbeskrivningar och förfrågningsunderlag
- konstruktion och beräkning av elanläggningar, helt eller delvis samt produkter
- framtagning av CAD-ritningar och tekniska beräkningar
- digitalisering och uppdatering av dokumentation
- deltagande vid driftsättning, FAT/SAT, felsökning, besiktning och tekniska uppföljningar
Uppdragen varierar mellan projekt inom process- och tillverkningsindustrin, och vi arbetar både lokalt i Karlskrona och Blekinge samt i andra delar av landet vid behov. Du blir också en viktig del i att bygga upp och stärka elkonstruktionsteamet i regionen.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och minst tre års erfarenhet som konstruktör inom elkonstruktion eller ett närliggande område. Har du erfarenhet av att leda tekniska uppdrag är det meriterande. Du vill vara med och utveckla moderna och hållbara lösningar för industrin och trivs i team där man delar kunskap och stöttar varandra.
Som person är du nyfiken, prestigelös och samarbetsinriktad. Du kommunicerar tydligt, bygger förtroende och arbetar noggrant och lösningsorienterat. Du uppskattar varierade arbetsuppgifter och nära dialog med kund. Och kanske viktigast av allt - du vill ha roligt på jobbet!
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
- teknisk utbildning med relevant inriktning, exempelvis elkonstruktion inom produkt och tillverkning eller elkraft-konstruktion
- erfarenhet av ElproCAD, E-plan, E3 eller liknande programvara
- goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
- flytande svenska i tal och skrift (krav)
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av felsökning, idrifttagning och tester, inklusive FAT/SAT och valideringar
- kunskap inom maskinsäkerhet
- erfarenhet av ABB 800xA, PCS7, DeltaV, Pluto, Honeywell, FebDok, Sistema/Pascal, Dalux, Jira, Think Project eller programmering i C++
- praktisk erfarenhet från branschen
VAD DU FÅR
Hos oss möter du ett erfaret team med bred kompetens och ett gott samarbete. Du blir en del av en verksamhet som växer i takt med våra kunders behov, och där du får möjlighet att utvecklas både i rollen och tillsammans med kollegorna som gärna delar med sig av sin kunskap.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag, rådgivning av tjänstepension, massage, förstärkt föräldrapenning, maximala nivåer av sjukersättning, sjukvårdsförsäkring och möjlighet att teckna andra förmånliga försäkringar.
OM EUROCON
Eurocon med dotterbolagen Pidab, SiteBase och Eurocon Sydväst sysselsätter cirka 285 medarbetare och är en del av Rejlers Sverige AB. Vi finns på över tio orter från Kiruna i norr till Karlshamn i söder. Läs mer på eurocon.se.
Vi arbetar med löpande urval och välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Under jul- och nyårsperioden tar vi en kort paus i rekryteringen, vilket kan innebära något längre svarstid. Tack för ditt tålamod.
