Elingenjör - Nätavräkning och mätvärdeshantering
2025-09-30
Din nya roll
Vi söker en junior elingenjör till en spännande roll inom nätavräkning och mätvärdeshantering. Uppdraget riktar sig till dig som vill utvecklas inom energi- och fjärrvärmebranschen och få värdefull erfarenhet av daglig drift och hantering av mätdata. Vår kund genomför just nu ett byte av ärendesystem, vilket temporärt innebär ett visst merarbete kopplat till effekthemtagning. Som konsult kommer du spela en viktig roll i att säkerställa att mätvärden och avräkningar hanteras korrekt under denna period.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Daglig hantering av mätvärden och nätavräkning för el, gas och fjärrvärme.
Avrop och uppföljning av fälttjänster kopplat till uppsättningar och nedtagningar av mätare.
Kundärendehantering.
Säkerställa att avräkning och rapportering sker enligt gällande regelverk och överenskommelser.
Identifiera och agera på saknade mätvärden som behövs för avräkning, rapportering och fakturering.
Validering och kvalitetssäkring av mätvärden inför fakturering.
Analysera fel och korrigera i affärssystem vid avvikelser.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Arbetslivserfarenhet från en liknande roll eller eftergymnasial utbildning med inriktning energi eller elkraft (gärna nyexaminerad ingenjör).
Flytande i det svenska språket i tal och skrift.
Goda kunskaper inom MS Excel.
Meriterande: Tidigare har arbetat inom energibranschen och erfarenhet kring anslutningsärenden, energimätning och mätare.
Meriterande: Kännedom om systemen BFUS, dp, MS Dynamics.
Vem är du?
Som person är du kommunikativ, noggrann och analytisk och gillar att jobba med siffror. Vi söker dig som kan jobba självständigt, kan ta ansvar för genomförandet och som tar egna initiativ.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Ca 60 % på plats, övrig tid på distans. Start: Omgående. Slut: 2026-06-30, med möjlighet att beställaren kan komma att förlänga kontraktet. Option att förlänga avtalet 3 månader i taget maximalt tom 2027-12-31. Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund är ett kommunägt energibolag i södra Sverige. Värderingarna som genomsyrar allt de gör är mod, ansvar och engagemang. Ersättning
JobBusters AB
Johanna Johnsson johanna.johnsson@jobbusters.se 0721883399
