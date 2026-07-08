Elevresurs till Realgymnasiet i Göteborg
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2026-07-08
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Elevresurs/elevstöd 80% på Realgymnasiet i Göteborg
Vi på Lärande i Sverige vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden – oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Hos oss på Realgymnasiet i Göteborg får du arbeta i ett härligt team för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö. Vi är en skola med ca 400 elever. Hos oss kan eleverna läsa Naturbruksprogrammet, Fordons- och transportprogrammet och Hotell- och turismprogrammet.
Vi söker en elevresurs
Vi söker nu en elevresurs som kan stötta, hjälpa, strukturera skolvardagen för en elev med NPF.Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med barn eller unga, gärna i skola, och som är trygg, lugn och tydlig i ditt sätt. Du är relationsskapande och professionell i ditt bemötande, samtidigt som du är lyhörd och uppmärksam på andras behov. Du är ansvarstagande, pålitlig och flexibel, och kan anpassa ditt bemötande efter elevens behov. Vidare har du ett lågaffektivt förhållningssätt, gott tålamod och en förmåga att skapa struktur åt andra och förutsägbarhet i vardagen.
I rollen arbetar du nära eleven och i den klass eleven tillhör. Det kan även förkomma stöd på elevens praktik en dag/vecka. Då eleven går på ett naturbruksprogram med inriktning sällskapsdjur är det nödvändigt att du känner dig bekväm att jobba med djur. Som elevresurs arbetar du med att hjälpa och stimulera eleven till lärande, utveckling och självständighet både individuellt och i grupp. I arbetet ingår att skapa en trygg miljö och ramar för eleven med fokus på studier och förutsättningar för att utveckla samarbeten och relationer i skolan. Du behöver ha god förmåga att samarbeta med kollegor och vårdnadshavare. Du behöver kunna möta krav från lärare som du sedan anpassar till elevens förutsättningar där du kan återkoppla till läraren att eleven behöver ett annat upplägg.
I tjänsten ingår även att ge stöd åt andra elever på skolan där du behöver ha god förmåga att möta gymnasieelever. Du behöver vara självständig och se var behoven finns i verksamheten.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har något av följande:
gymnasieexamen från Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt eller socialt arbete
godkänd utbildning inom yrkespaketet Elevassistent inom vuxenutbildning eller motsvarande utbildning via folkhögskola
annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och tillräckligt omfattande inom pedagogik, barns utveckling och lärande
Meriterande
erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
erfarenhet av elevnära arbete i skolmiljö
erfarenhet av djur
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande – där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
(https://www.larande.se/)
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här (https://www.greatplacetowork.se/).
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-16 , upphör: 2027-06-22 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11602". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892)
Slottsgatan 105 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Realgymnasiet Göteborg Kontakt
Biträdande Rektor
Alexander Bengtsson alexander.bengtsson@realgymnasiet.se Jobbnummer
9997349