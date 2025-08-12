Elevresurs i åk 4-6, 90%
Om Franska Skolan
Franska Skolan är en svensk icke vinstdrivande friskola med anor från 1862.
Vi följer svensk läroplan och undervisar på svenska, men eleverna läser franska från förskoleklass.
Förkunskaper i franska krävs inte - men du som trivs i en internationell och mångkulturell miljö kommer att känna dig hemma hos oss.
Skolans värdegrund genomsyras av kunskap, ansvar, trygghet, respekt och engagemang.
Vi är en F-9 och gymnasieskola med cirka 950 elever, centralt belägen vid S:t Johannes kyrka i Stockholm.
Franska Skolan söker en engagerad och kompetent elevresurs för att stötta en elev med stora behov i sin skolvardag. Du kommer att arbeta nära eleven under hela skoldagen och vara en viktig del av elevens trygghet och utveckling.
Arbetet kräver att du är tålmodig, strukturerad och trygg i att bemöta utmanande situationer med ett lågaffektivt förhållningssätt. Du behöver också vara flexibel och kunna anpassa ditt stöd efter elevens dagsform och behov.Arbetsuppgifter
Ge individuellt stöd till eleven under lektioner, raster och andra skolaktiviteter
Skapa struktur och trygghet i vardagen för eleven
Arbeta med lågaffektivt bemötande och förebyggande strategier
Samarbeta tätt med klasslärare, elevhälsoteam, kollegor och vårdnadshavareKvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov, gärna i skolmiljö
God förmåga att skapa tillitsfulla relationer
Tålmodig, lugn och strukturerad
God samarbetsförmåga med elever, kollegor och vårdnadshavare
Kunskap om och erfarenhet av lågaffektivt bemötande är meriterandeSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vänligen skicka in:
Personligt brev
CV
Välkommen med din ansökan!
Genom att sända in din ansökan samtycker du till att Stiftelsen Franska Skolan behandlar de personuppgifter du lämnar, i syfte att genomföra rekryteringsprocessen.
Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: sup@adm.franskaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elevresurs åk 4-6". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Franska Skolan
, https://www.franskaskolan.se/
Döbelnsgatan 9 (visa karta
)
111 40 STOCKHOLM Arbetsplats
Stiftelsen Franska skolan Kontakt
Biträdande rektor åk 4-6
Sussu Pålsson sup@adm.franskaskolan.se 070-270 37 52 Jobbnummer
9455595