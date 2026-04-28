Elevkoordinator till Östervångsskolan, Lund
2026-04-28
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Östervångsskolan i Lund har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till och med årskurs 10. Våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Vi erbjuder boende för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan.
Arbetsuppgifter
Som Östervångsskolans elevkoordinator har du ett övergripande ansvar att utveckla en trygg social miljö för skolans elever. Detta sker i samverkan med kollegor men uppdraget innebär en ledande roll inom detta område.
* Du har ett trygghetsfokus, är en extra vuxen, som möter och fångar upp elever under skoldagen.
* Du arbetar mycket i de mer friare sammanhangen under skoldagen så som raster eller före och efter lektionerna.
* Du bistår i planering och genomförande för insatser i trygghetsarbetet inom skolans verksamhet.
* Du ansvarar för elevråden och elevdemokratiska forum.
* Du ansvarar för praktiskt arbete med planering av skolresor, vissa utflykter samt andra aktiviteter som främjar den sociala miljön.
* Du har kontakt med externa aktörer som rör elevernas mående/trygghet, både på individ- och verksamhetsnivå. Du samarbetar också efter behov med elevernas vårdnadshavare.
* Du har ansvar för viss dokumentation och utredningar, exempelvis frånvaroutredningar samt kränkningsärenden.
* Du genomför motivations- och trygghetsskapande åtgärder i klass, exempelvis om studiero, framtid och studieteknik.
* Du deltar i och ansvarar för analysarbete av kränkningsärenden och planen mot kränkande behandling tillsammans med kurator.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en adekvat högskoleutbildning inom det sociala och pedagogiska området, du kan ha en utbildning som lärare, SYV, kurator eller socialpedagog.
Du ska även ha:
* Erfarenhet av arbete inom skolverksamhet
* Mycket goda kunskaper inom skolans styrdokument
* Svenskt teckenspråk och svenska i skrift
* Goda generella IT-kunskaper, gärna erfarenhet av system som Prorenata.
Det är mertierande med:
* Erfarenhet av arbete med barn och unga
* Kunskaper om dövkultur
* Kunskaper om olika funktionsnedsättningar, särskilt inom NPF
* Kunskaper inom motiverande arbete/samtalsmetodik.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som arbetar bra på egen hand men som också kan samarbeta väl med andra. Du skapar goda och hållbara relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du driver ditt arbete på egen hand och efter det uppdrag du har. Du tar ansvar, hittar lösningar och bidrar till skolans utveckling. Du har ett positivt bemötande och viljan att vara en del av vårt team.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Särskild visstidsanställning 50%. Kontorsarbetstid.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/289". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Warholms väg 10 (visa karta
)
224 65 LUND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Östervångsskolan Kontakt
Seko
Martin Hermvik martin.hermvik@spsm.se Jobbnummer
9880358