Elevhemspersonal till Eksjö gymnasium
Höglandsförbundet, Eksjö Gymnasium / Barnskötarjobb / Eksjö Visa alla barnskötarjobb i Eksjö
2025-10-27
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höglandsförbundet, Eksjö Gymnasium i Eksjö
Höglandsförbundet - Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
En av verksamheterna inom Höglandsförbundet är Höglandsgymnasiet. Höglandsgymnasiet har skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetare för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier.
Skulle du vilja vara en del av en anrik och trygg gymnasieskola med engagerad personal och fantastiska elever? Då har vi jobbet till dig!
Ditt nya jobb
Vi söker två medarbetare till våra två elevhem som ligger i nära anslutning till skolans lokaler. Som elevhemspersonal på våra elevhem är du en viktig person för våra ungdomar som tillbringar mycket av sin tid långt bort från föräldrahemmet. Du är en av fyra som bemannar skolans två olika elevhem och du arbetar nära instruktörerna på orienteringsgymnasiet.
I ditt arbete ingår att städa, servera kvällsmat och frukost samt att finnas som ett stöd för våra ungdomar som bor på elevhemmet. Du kommer också att ha kontakt med föräldrar och personal på skolan i syfte att våra ungdomar ska må bra.
Du arbetar ensam på dina pass, men har en kollega i veckorna på det andra elevhemmet. De flesta passen är mellan kl.17:30-09:00 med sovande jour, det ingår även att arbeta var fjärde helg kl.19:00-06:00. Du sover på elevhemmet de pass du arbetar.
Din arbetsplats kommer antingen att vara på det elevhem som ligger närmst Eksjö gymnasium där ca 25 elitsatsande ungdomar bor. Elevhemmet är till för våra elever som är antagna till riksidrottsgymnasiet-orientering. Tillträde till tjänsten är 1 december eller enligt överenskommelse.
Vi söker också en personal till vårt andra elevhem med tillträde 1 mars 2026 eller enligt överenskommelse. På detta elevhem bor det cirka 25 gymnasieelever.
Om dig
Vi söker dig som har en har en avslutad gymnasieutbildning. Har du tidigare arbetat med elever och ungdomar ser vi det som meriterande. Det är också meriterande om du arbetat med liknande uppgifter såsom städning och service men också van av att arbetat nattetid. Mycket goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som skrift, är en förutsättning för att kunna hantera rollen som elevhemspersonal.
Vi behöver dig som trivs med att arbeta med ungdomar, som vill vara en vuxen förebild, och som uppskattar att möta och bygga relationer. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, gillar att samarbeta med såväl elever som personal, är självgående och tar initiativ. Som vår nya medarbetare behöver du också vara duktig på att knyta kontakter, skapa goda relationer och vara utåtriktad. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, gillar att ha många bollar i luften och är självgående i ditt arbete.
Om vår skola
Eksjö gymnasium är belägen i centrala Eksjö och har idag ca 580 elever fördelade på nio olika program och anpassad gymnasieskola. Vi ger våra studerande en trygg studietid, med goda förutsättningar för vidare högskole- eller universitetsstudier och möjligheter till meningsfullt arbete efter gymnasietiden.
På skolan arbetar förutom pedagoger ett flertal nyckelpersoner, med det gemensamma målet att samtliga elever ska må bra, vara trygga och lyckas med skolarbetet.
Eksjö gymnasium har två elevhem i anslutning till skolans lokaler. På Österströmsvägen 1 ligger det elevhemmet som ligger närmast Eksjö gymnasium och här bor det endast elever från Orienteringsgymnasiet.
Elevhemmet som ligger på Trädgårdsgatan 15 och inte mycket längre bort bor det elever både från Orienteringsgymnasiet och Estetiska programmet och i mån av plats kan det även bo andra elever från skolan.
Bra att veta
Båda tjänsterna är visstidsanställningar. Den ena tjänsten är mellan perioden 25051201-20270731 och den andra är mellan 20260301-20270731. Tillträdesdatum kan också vara annat enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden för båda tjänsterna är cirka 80%.
I enlighet med skollagen kommer du behöva visa ett utdrag ur belastningsregistret. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta verksamhetsansvarige, Sven Gunnar Bergander, 0381-42112
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-C285454". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Höglandsförbundet
(org.nr 222000-1412) Arbetsplats
Höglandsförbundet, Eksjö Gymnasium Kontakt
Enhetschef
Sven Gunnar Bergander sven-gunnar.bergander@hoglandet.se 038142112 Jobbnummer
9576521