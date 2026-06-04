Elevcoach, Björksätraskolan åk 7-9
Sandvikens kommun, Grundskola / Pedagogjobb / Sandviken Visa alla pedagogjobb i Sandviken
2026-06-04
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I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
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I Sandvikens kommunala grundskolor arbetar vi i en kultur där samarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand. Här skapas en trygg och stödjande miljö med höga förväntningar, vilket ger elever goda möjligheter att nå sina mål. Digital utveckling har länge varit en naturlig del av vår verksamhet och varje elev har tillgång till en egen dator som stöd i undervisningen. Vår gemensamma värdegrund och en organisation med nära beslutsvägar bidrar till delaktighet, tydlighet och goda möjligheter till utveckling.
Björksätraskolan är en F-9 skola med nästan 700 elever, där cirka 380 elever går i årskurserna 7–9. Vi är en stolt del av Södra Grundskoleområdet tillsammans med Jernvallsskolan F–6 och Sätra skola F–6. Området har en gemensam rektor och sju engagerade biträdande rektorer som tillsammans leder arbetet framåt med fokus på kvalitet och utveckling. Här möter du en skola som är både tillgänglig och naturnära. Goda kommunikationer, skog och natur precis utanför fönstret och flera idrottsanläggningar inom räckhåll skapar möjligheter till variation och rörelse.
Det som utmärker Björksätraskolan 7-9 är en varm och välkomnande atmosfär. Elever, personal och vårdnadshavare beskriver skolan som en trygg plats där alla blir sedda. Genom en aktiv elevhälsa, engagerade medarbetare, fasta vikarier och dedikerade elevcoacher skapar vi en stabil och stödjande miljö där elever kan utvecklas, både kunskapsmässigt och som människor.
Våra lärare arbetar med höga förväntningar och ett genuint engagemang, vilket ger resultat. Flertalet av våra elever lämnar skolan med behörighet till gymnasiet, redo att ta nästa steg i livet. Tillsammans vågar vi sikta högt och skapa en kultur där det är möjligt att nå sina mål.
Framgång bygger på samarbete. Därför värdesätter vi en nära och förtroendefull samverkan med hemmet, en avgörande del för elevernas möjligheter att nå sina mål. Hos oss får du inte bara ett arbete, du får möjligheten att göra skillnad varje dag. Du får möta människor, inspirera, utvecklas och vara med och forma framtidens medborgare.
Vi söker nu en elevcoach för vikariat under ht26. Vill du vara med och skapa morgondagens möjligheter tillsammans med oss på Björksätraskolan? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, vi genomför
intervjuer löpande.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som elevcoach har du en viktig roll i att motivera, stötta och hjälpa eleverna under skoldagen. Du finns som stöd i olika studiesituationer och under raster för att främja både kunskapsutveckling och social utveckling. Du är en förebild och bidrar till att skapa förutsättningar för god närvaro och trygghet. Rollen innebär nära samarbete med lärare och kontakt med vårdnadshavare.
Du bidrar genom att:
• Vara ett stöd för elever i undervisning och på raster
• Skapa tillitsfulla relationer och främja trygghet
• Motivera och inspirera elever till lärande och närvaro
• Samarbeta med lärare och vårdnadshavare
• Delta aktivt i skolans trygghetsarbete
Vi gör varandra bättre genom att:
• Dela kunskap och erfarenheter
• Stötta varandra i utmaningar
• Arbeta tillsammans för elevernas bästaKvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs personlig mognad och ett professionellt förhållningssätt. Som elevcoach möter du elever i olika situationer, vilket gör det viktigt att vara trygg och stabil med god självinsikt, samt kunna skilja på det personliga och professionella. Flexibilitet är avgörande då vardagen snabbt kan förändras och att se möjligheter i nya situationer är en styrka. Rollen bygger på samarbete, att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
För uppdraget krävs:
• Högskoleutbildning inom pedagogik, beteendevetenskap eller annan likvärdig utbildning
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Erfarenhet av arbete med barn och unga i behov av särskilt stöd samt erfarenhet från arbete i skolmiljö är meriterande.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens Kommun
(org.nr 212000-2346)
811 80 SANDVIKEN Arbetsplats
Sandvikens kommun, Grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Louise Jakobsson louise.jakobsson@edu.sandviken.se Jobbnummer
9947554