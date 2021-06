Elevassistenter till Bondsjöhöjdens skola/Murbergsskolan - Härnösands Kommun - Barnskötarjobb i Härnösand

Härnösands Kommun / Barnskötarjobb / Härnösand2021-07-01Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller.I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro.Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.Elevassistenter till Bondsjöhöjdens skola/MurbergsskolanBondsjöhöjden skola är en två- och treparallellig F-2-skola med ca 170 elever. Förutom grundskola 1-2 och förskoleklasser finns ett fritidshem med två avdelningar. Murbergsskolan ligger i samma upptagningsområde och verkar under samma skolledning. Murbergsskolan är en 3-6-skola med ca 240 elever och ett fritidshem. Skolorna samarbetar och ser sig som en F-6-skola.Bondsjöhöjden skolan ligger naturskönt belägen på Bondsjöhöjden med närhet till både idrottsanläggning och skog. De fina utemiljöerna runt vår skola lockar till utomhuspedagogik vilket vi anser är en viktig del av skolans verksamhet och som vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare.Murbergsskolan ligger granne med länsmuseet på Murberget och har skogen precis inpå knuten. Mellan skolorna är det ca 2 km.Till både buss-och järnvägsstation i centrala Härnösand finns det goda bussförbindelser till/från båda skolorna.2021-07-01Du kommer utifrån lärarens planering arbeta i elevgrupp samt med enskilda elever. Du är med och skapar en bra inlärningsmiljö där elever kan utvecklas så långt som möjligt. Du ligger steget före och ser till att elever får möjlighet att lyckas i sin samvaro med andra. Du förväntas arbeta utomhus under elevernas raster samt vid behov leda vår pulsverksamhet eller andra pedagogiska aktiviteter.Du kan komma att delta i viss planering utifrån elevers behov samt ta fram material med ex. visuellt stöd eller andra anpassningar. Handledning direkt till elever och elevgrupper ingår i uppdraget.KvalifikationerDu har relevant utbildning för området, t ex elevassistentutbildning, gymnasial utbildning på BF-programmet, beteendevetare, alternativt längre erfarenhet av att arbeta i skolan.Du har erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), anknytningsproblematik samt trotssymdrom.Du arbetar utifrån verksamhetens behov och är noggrann, lojal och följer fattade beslut.Du har god kunskap om, och erfarenhet av, undervisning och handledning av yngre elever i behov av särskilt stöd.Du som söker tjänsten har grundläggande värderingar som överensstämmer med skolans värdegrund.Du är en trygg, lugn och positiv person med god kunskap om lågaffektivt bemötande.Du har en god förmåga att bygga goda relationer och samarbeta med elever, vårdnadshavare, kollegor och övriga vuxna i skolan.Din erfarenhet av arbete med elever med diagnosisterade svårigheter vilka medför anpassningar i ordinarie skolarbete ses som särskilt värdefullt.Du har god datorvana och kunskap om olika program som kan stödja elevens lärande.Du har erfarenhet av att arbeta utomhus under elevernas raster samt vid behov leda vår pulsverksamhet, rastverksamhet eller andra pedagogiska aktiviteter utomhus, på både skolans område och i till exempel skogen.Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet för att på bästa sätt skapa goda förutsättningar utifrån behov och för aktuella elevers lärande.För att få börja arbeta inom skola, förskola eller fritidshem krävs även ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.Tjänstgöringsgraden omfattar cirka 75%.Allmän visstidsanställning från augusti 2021 till december 2021, eventuell möjlighet till förlängning.Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.Intervjuer kan komma att ske löpande.Fackliga representanter går att nå via kommunens växel 0611-34 80 00.Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet - i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.Varaktighet, arbetstidDagtid, visstidsanställning 20210823-20211222 Deltid, ca 75%Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-06Härnösands kommun5839938