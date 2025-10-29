Elevassistent till Vasaskolan, Danderyds kommun
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
I Danderyd är vi stolta över att ha grundskolor som är bland de allra bästa i Sverige när det gäller trygghet och kunskapsresultat. Danderyds kommun är utsedd till den bästa skolkommunen i Stockholms län samt nionde bästa kommun i Sverige.
Vasaskolan ligger i ett lugnt och grönt villaområde i Djursholm i Danderyds kommun. Det är en fin traditionsrik skola med bra lokaler och en stor, fin skolgård. Skolan ligger nära Djursholms torg. På skolan går idag ca 200 elever från förskoleklass till årskurs 6 och det arbetar ca 40 personer på skolan. På Vasaskolan finns även Resursklasser för elever inom AST-spektrumet.
Skolan har höga kunskapsresultat och andelen behöriga lärare är hög. På Vasaskolan är eleverna motiverade och föräldrarna engagerade.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Arbetet som elevassistent innebär främst att du stöttar eleverna under hela skoldagen, både i undervisningssammanhang och i fritidsverksamheten. Som elevassistent är din uppgift att hjälpa våra elever både socialt och kunskapsmässigt. Du kommer att arbeta i ett team bestående av ansvarig lärare och andra resurspedagoger och elevassistenter. Tillsammans ansvarar ni för en grupp/klass.
När du arbetar som elevassistent på Vasaskolan i våra Resursklasser kommer du:
* Arbeta som resurs/elevassistent till elever som har någon form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) t.ex. inom autismspektrumtillstånd nivå 2-3.
* Arbeta enskilt med en elev eller med flera elever i klass och i fritidsverksamhet.
* Ingå i en grupp med flera pedagoger som planerar verksamheten tillsammans.
Arbetsuppgifterna varierar, vilket ger ett omväxlande och utmanande arbetet samtidigt som arbetet ställer krav på både kompetens och personliga egenskaper hos dig.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Flera års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
* Erfarenhet av arbete med elever inom autismspetrumtillstånd.
* Godkänd gymnasieutbildning.
* Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Meriterande är om du har:
* Annan pedagogisk utbildning.
* Utbildning inom specialpedagogik.
* Kunskap inom TAKK, AKK och tillgänglig lärmiljö.
* Kunskap om lågaffektivt bemötande.
* Erfarenhet av att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning.
Grundläggande är också personkemin mellan elev/vårdnadshavare och elevassistent. Därav lägger vi stor vikt vid den sökandens personliga egenskaper som vi känner till eller får uppfattning om under intervjun. Grundläggande behöver du tycka om att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Du har även god samarbetsförmåga, är lyhörd, och har lätt för att kommunicera och samverka med elever, kollegor och vårdnadshavare för att nå uppsatta mål.
Du ser varje individ och skapar en trygg miljö i skolan. Vidare är du strukturerad, engagerad och flexibel, med tålamod och ett lugnt, pedagogiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är även kreativ i ditt sätt att möta elevernas behov, och du har förmåga att skapa goda relationer med eleverna. Du kan tolka sociala interaktioner hos elever, och är en trygg, tillitsskapande vuxen samt god förebild som bidrar till positiv utveckling av verksamheten.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi tittar igenom ansökningarna löpande så ansök idag vid intresse.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
